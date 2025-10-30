全日空商事は、日本のメンズブランド「D'URBAN（以下、ダーバン）」とのコラボレーション企画として、ANAオリジナルの革小物とバッグ（計6アイテム）を発売する。10月29日からANA公式ECサイト「ANAショッピング A−style（以下、A−style（エースタイル））」および「ANA ショッピング Astyle ANA Mall店（以下、ANA Mall（エイエヌエー モール）店）」で販売を開始し、その後、国内線機内／ラウンジ内のANA Wi−Fi serviceからアクセスできるショッピングサイト「ANA STORE＠SKY（以下、＠SKY（アットスカイ））」でも販売する。

今年ブランド誕生55周年を迎えたダーバンは、日本ならではの丁寧なモノづくりと「品質の向上」を追求し続けている日本のメンズブランド。55年の歴史のなかで培った高い技術をもとに、スーツなどのビジネススタイルにマッチする品格と機能性を両立した革小物とバッグを、ANAと共同で開発した。

薄くてコンパクトながら機能性も備えた財布は、スーツやジャケットのポケットに入れてもかさばらず、シルエットが崩れない。財布とカードケースの表面のレザーは兵庫県姫路市でなめされたきめ細やかなレザーを敢えて職人が手揉みを施し、独特のシボ感を楽しめる。内側の革はヨーロッパ産の白ヌメを使用。使い込むほどに飴色に仕上がっていく。ベルトは、ビジネススタイルにマッチし、かつ使い勝手の良いものを目指し、ベルトピンのない無段階調整タイプを開発した。好みの位置で留めることができる優れもの。バッグは、季節を問わず様々な服装に合わせやすいヘリンボン柄の生地を採用し、外装と内装ともに複数の収納ポケットを装備した。

A−styleでは定番のブラックとブラウンの革小物とバッグ、＠SKYではこなれ感のあるグレーの革小物を販売する。



「＜ANAオリジナル＞D'URBAN for ANA smart mini wallet」

「＜ANAオリジナル＞D'URBAN for ANA smart mini wallet」は、薄くてコンパクトながら機能性も備えたスマートウォレット。ちょっとしたお出かけ時のワンマイルウォレットとして便利な仕様となっている。ヌメ革の上品さと必要最低限の機能を持ったミニマルな財布は、モダンなビジネスパーソンにぴったりだとか。



「＜ANAオリジナル＞D'URBAN for ANA INDEX 2room カードケース」

「＜ANAオリジナル＞D'URBAN for ANA INDEX 2room カードケース」は、カード段にインデックス風に用いたラベルをレザーで表現した。自身の名刺と相手の名刺を仕分けたり、複数の名刺を所持したりするのに便利だという。数枚のカード収納もあるので、ビジネス用のカード類をまとめて収納することもできる。



「＜ANAオリジナル＞D'URBAN for ANA 無段階調整ベルト」

「＜ANAオリジナル＞D'URBAN for ANA 無段階調整ベルト」は、ビジネスシーンでも使用できる上品さと機能性を併せ持つベルト。ピンの無いスライドバックルを採用し、微妙な調節が可能となっている。表の革は兵庫県姫路市で鞣された革に職人が手揉みを施し、個々に特徴のある仕上がりになる。背面にANAをイメージしたブルーのイタリア産レザーを使用し、アクセントになる。



「＜ANAオリジナル＞D'URBAN for ANA ブリーフケース」

「＜ANAオリジナル＞D'URBAN for ANA ブリーフケース」は、機能的で上品なブリーフケース。本体の細かいヘリンボン柄の生地は季節を問わず様々な服装に合わせやすく、持ち手には牛革を使用し、品格と落ち着きのある風合いになっている。外装、内装ともに収納ポケットがいくつもあり整理整頓がしやすく、さらに出張時などに便利なキャリーケースにセットアップできるベルトも装備した。

［小売価格］

＜ANAオリジナル＞D'URBAN for ANA smart mini wallet：1万6500円

＜ANAオリジナル＞D'URBAN for ANA INDEX 2room カードケース：1万7600円

＜ANAオリジナル＞D'URBAN for ANA 無段階調整ベルト：1万7600円

＜ANAオリジナル＞D'URBAN for ANA ブリーフケース：3万6300円

（すべて税込）

［発売日］10月29日（水）から順次

全日空商事＝https://www.anatc.com