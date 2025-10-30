ニチモウが開発したバイオ・生分解性素材を用いた漁網で養殖した環境負荷を抑えた「沖縄県産太もずく 500gパック」を同社グループ会社のニチモウフーズが手掛け、日本郵便が運営する「郵便局のネットショップ」で10月30日から販売を開始した。

同製品を養殖するバイオ・生分解性素材を用いた漁網は、本来、増え続ける海洋プラスチックゴミがもたらすゴーストフィッシングなどの被害を軽減するために開発した。同漁網の特徴は悪天候などで海に流出した際、海底に沈んだ後に長期間かけて生分解されることが期待され、海洋汚染軽減に貢献する。また、この漁網は、原料が植物由来（とうもろこし等）であることから、石油由来の漁網と比べてCO2排出量を削減する。



左：石油由来の漁網、右：バイオ・生分解性素材由来の漁網の1ヵ月後のもずく成長比較

この特徴を活かして環境負荷を抑えた海藻養殖を行うことで、海中でのCO2排出量の削減効果に加え、海藻の初期成長速度が向上するなど、安定供給の実現に寄与することが期待できる。引き続き同社グループは、持続可能な社会の実現に向けて、豊かで健康な生活づくりに貢献する企業を目指していく考え。

［小売価格］740円（送料別・税込）

［発売日］10月30日（木）

ニチモウ＝https://www.nichimo.co.jp