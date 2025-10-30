石川県輪島市町野町出身で東京在住のシナリオライター、藤本透さんは、現地ならではの情報や行政の情報をまとめ、ご自身の実家も被災しながら、発災から一日も休むことなく、X（旧・Twitter）で発信を続けています。

9/1で、能登半島地震発生から1年8か月、9/21には奥能登豪雨から1年が過ぎました。

ふるさとの今を見つめる藤本さんによる連載記事、第17回目です。※記事の内容は、2025年9月時点のもの（一部10月上旬を含む）です。

輪島市町野町出身のシナリオライター、藤本透です。

私のふるさと、輪島市町野町は、輪島市の東側にあり、今回の地震の震源地・珠洲市と隣り合っています。町野町は、1956年に輪島市に編入されるまで、単独の町として存在していました。集落を中心として地域の人たちが助け合って暮らしている姿は、昔も今も変わりありません。私は、2歳から高校卒業まで、町野町で過ごしました。

奥能登豪雨から1年

前回の記事でも触れさせていただきましたが、9/21の奥能登豪雨から1年が過ぎました。

河川の氾濫により、堤防や護岸に甚大な被害を受けた町野町では、土のう積み上げやコンクリートの吹付など、復旧工事が続いています。

復旧復興の間にも、避難指示が発令されるほどの豪雨に見舞われ、積み上げてあった土嚢が崩れて積み直しを行うということが、何度も起きています。

時間の経過や今の状況を見るだけでなく、この1年の間に尽力を続けてくださっている方々がいること、能登半島地震と奥能登豪雨により、一年のうちに二度も甚大な被害受けた町野町をはじめとした奥能登地区では、復旧復興が決して容易ではないことを、改めて知っていただければと思います。

ふるさと五千人の祭典の花火大会

9/13、豪雨のため中止となっていた町野町のお祭り「ふるさと五千人の祭典」のうち、花火大会が開催されました。

この夏は、イベントが多数予定されていた8月のお盆の時期に豪雨による避難指示が相次ぎ、「子どもたちの夏が終わってしまった」という落胆の声が上がっていただけに、花火大会のみとはいえ、五千人の祭典が開催されたことは、町野町のみなさまにとって、大きな楽しみとなったことと思います。

この花火大会の開催にあたっては、地元のみなさまのみならず、全国のみなさまからもご支援をいただきました。

東日本大震災の被災地を継続的に応援する活動を行ってくださっていた「ももいろクローバーZ」の佐々木彩夏さんが、6月に町野町を訪れ、町内各地を回ってくださったことがきっかけで、町野町の復興を応援したいと、「ももいろクローバーZ」のみなさま、後輩の「LumiUnion（ルミユニオン）」のみなさまと共に活動してくださることになり、町野町の様々な活動を応援する『ルミユニ町野応援募金』を立ち上げてくださいました。

今回の花火大会も、みなさまのお寄せくださった募金から一部をご寄付としてお寄せいただき、LumiUnionさんの楽曲「We are the One 」と花火のコラボレーションとなる音楽花火も披露されました。

東陽中学校のグラウンドのすぐ裏手にある田んぼの中からあがる大迫力の花火は、町野町の方のみならず、駆けつけてくださったボランティアの方々や、ももいろクローバーZ さんのファンのみなさま、LumiUnionさんのファンのみなさまにもお楽しみいただけたことと思います。

「LumiUnion」のみなさまは、町野町だけでなく、全国の様々な地域とつながり、その地域の人々を応援し、「光と笑顔のつながり」を広げていくことを目標に活動されていらっしゃるアイドルグループです。

これまでにコンサート会場などでたくさんのみなさまからお寄せ頂いた募金は、まちの保育園さんへのプールの寄贈、もとやスーパーさんのエアコン整備、まちのラジオの送信アンテナ工事費など、町野町のために使わせていただいております。

今後も継続的に町野町を応援してくださいますので、町野町のみなさまは、ぜひお名前を覚えて応援してくださればと思います。

読書の秋に読みたい本のプレゼント

8月に実施した、「夏休みに読みたい本」をプレゼントする夏のサンタさん企画の好評を受けて、支援フェーズの移り変わりに合わせた「読書の秋に読みたい本」のプレゼントを続けています。

新学期が始まってからは、勉強に役立ちそうな本であったり、今の気持ちに寄り添う本など、様々なニーズが寄せられました。

また、本を受け取ったお子さまたちや保護者の方から、たくさんのメッセージが寄せられています。SNSでは全文をご紹介しておりますが、ここでも一部をご紹介させてください。

「本を頂きありがとうございます。気になっていた本だから何度も繰り返し読んで大切にしたいです。参考書も頂きありがとうございます。決まった勉強の仕方ばかりだったので頂いた参考書で勉強も楽しみです。これからは毎月テストです。町野でも負けずに頑張ります」

「本の支援者さま。本を受け取りました。題名が、自分の好きな宇宙がついていたのでこの本にしました。本からいろいろなことを学ぶことが出来るからついつい読みたくなります。本当にありがとうございました。また違う人にもこの本のこと伝えたいです」

今後も取り組みに賛同してくださる、全国のサンタさんたちと一緒に、お子さまたちの「読みたい」「知りたい」という気持ちに寄り添っていけるような活動を続けていく予定です。

町野町に咲く花

今年も町野町に彼岸花が咲き、9/27・9/28に見頃を迎えました。

2024年12月の記事でも書かせていただきましたが、この場所には、6年前には1本も咲いていなかったのですが、6年前から町野川の周辺で彼岸花を少しずつ増やしてくださっていた地元の方の努力が実を結び、今年は昨年咲かなかった場所にも咲いています。

「球根が分球して、おそらく1000株くらいになっていると思います」と、彼岸花を増やす活動をしてくださっている地元の方から、嬉しいお話をお聞きしました。

2024/9/21の奥能登豪雨にも負けずに、数を増やして咲き誇るたくさんの彼岸花は、町野町の名所のひとつとなっていくことと思います。

町野神社の秋季例大祭

9/28、町野神社の秋季例大祭に合わせて、町野神社の仮宮周辺の宮掃除が地元有志のみなさまによって行われました。

能登半島地震によって、山の上の方にある拝殿は倒壊寸前の被害を受けたため、御神輿や神事に使う道具は、麓に近い仮宮へと移されています。

朝から草刈りが行われ、仮宮も丁寧に掃除がなされました。

集まった方々は、祭りの準備に向けて、とても楽しげに過ごされていたとお伺いしております。

そうして迎えた10/4(土)、昨年は能登半島地震と奥能登豪雨により中止となった町野町粟蔵地区の「町野神社秋季例大祭」が執り行われました。

もとやスーパーさんのMotoyaBaseにて、ボランティアのみなさまのご協力でヨバレが行われたあと、19:00より、もとやスーパー駐車場を粟蔵地区の若連中のキリコが出発し、町野神社での神事へと向かいました。

雨が降るなかではありましたが、みなさま張り切ってキリコを担ぎ、久しぶりの祭りを楽しまれている様子がとても印象的でした。

キリコ祭りは、能登の人たちにとって心の復興の象徴です。

過疎化に加えて、能登半島地震・奥能登豪雨による人口減もあり、人手不足という課題はありますが、関係人口となってくださるボランティアのみなさまのお力を借りて、今後も祭りを継続出来ればと願っております。

中秋の名月と岩瀬の渡り

10/6、町野町では中秋の名月が見られました。

町野町は、元々街灯の少ない地域ではありましたが、能登半島地震の影響で多くの電柱が倒れ、震災以前より星や月がよく見えます。

その中でも、月の名所と呼ばれている、町野町東地区では、昔の船着き場である「岩瀬の渡り」付近で、「岩瀬の二体月」が見られました。

晩夏以降は雨の日が増える能登地方では、中秋の名月がはっきりと見られることはあまり多くはないのですが、久しぶりにとても綺麗な月と、岩瀬の二体月が見られたと、地元の方がお写真を送ってくださり、私も美しい中秋の名月を楽しむことができました。

町野町の月の名所である岩瀬の渡りについては、「さやけき月の名所の 岩瀬の渡り 澄む水の」と、旧町野小学校の校歌に、まさにこの情景が描かれております。

ＭRO北陸放送では、被災地の声を集め続ける藤本さんが見つめる被災地の現状をNEWS DIGで、毎月掲載します。

藤本透

シナリオライター。アプリゲーム『ノラネコと恋の錬金術』メインシナリオライター。『ラブライブ！スクールアイドルフェスティバル』、『ラブライブ！スクールアイドルフェスティバル２』のシナリオ執筆に携わるほか、様々なジャンルでの執筆を手がける。石川県輪島市町野町出身で、石川県を舞台に描かれたアニメ「花咲くいろは」の小説版を執筆。2024年1月1日の能登半島地震発生以降、SNSを通じてふるさとの情報を日々きめ細かく発信している。