銀座コージーコーナーは、11月1日から全国の生ケーキ取扱店（北海道・九州地方および、福井県・京都府・滋賀県・鳥取県・島根県・山口県・愛媛県・高知県に生ケーキ取扱店はない）で、「秋のお芋スイーツフェア」を開催する。

秋の味覚“さつまいも”のスイーツが勢ぞろい。今年はなんと“芋ようかん”をサンドしたケーキ「芋ようかんショート」が11月1日に新発売する。しっとりとした口あたりの芋ようかんをボリュームたっぷりにサンドし、お芋好きにはたまらない、ずっしりとした食べ応えになっている。そしてもう1品、お芋好きの人を魅了しているのが、9月に登場して以来好評を得ている「スイートポテトケーキ（紅はるか＆紅あずま）」。“ねっとり”と“ほっくり”、2種類のさつまいもを合わせたスイートポテト生地がどっしりとした迫力だとか。どちらが満足できるか、食べ比べてみては。また、毎年人気の「沖縄県産紅芋のモンブラン」も登場する。お芋スイーツで食欲の秋を満喫してほしい考え。



「芋ようかんショート」

「芋ようかんショート」は、しっとりとした芋ようかんをサンドした、ずっしり食べ応えのあるショートケーキ。上面にはなめらかなさつまいもクリームを絞り、カラメルソースを絡めた蒸し芋をトッピングした。どこを食べてもさつまいもの味わいが楽しめる。



「スイートポテトケーキ（紅はるか＆紅あずま）」

「スイートポテトケーキ（紅はるか＆紅あずま）」は、2種のさつまいもの濃密な味わいが楽しめる、ずっしりと食べ応えのある季節限定ケーキ。甘みが強くねっとりした食感が特長のさつまいも「紅はるか」と、ほどよい甘さとホクホクした食感が特長の「紅あずま」を使用した生地に、生クリーム入りホイップクリームと、紅はるかの甘露煮、芋蜜ソースをトッピングした。なお、原材料の一部にはちみつを使用していますので、一歳未満の乳児には食べさせないでほしいという。



「沖縄県産紅芋のモンブラン」

「沖縄県産紅芋のモンブラン」は、濃厚な甘みとねっとりした食感が特長の沖縄県産紅芋を使ったモンブラン。たっぷり絞った紅芋あんの濃厚な甘みと、爽やかな味わいのチーズクリームが絶妙にマッチしている。土台に忍ばせたまろやかな甘みの黒糖入りカスタードと、上面に飾ったかのこ豆がアクセントになっている。なお、原材料の一部にはちみつを使用しているので、一歳未満の乳児には食べさせないでほしいという。

［小売価格］

芋ようかんショート：594円

スイートポテトケーキ（紅はるか＆紅あずま）：518円

沖縄県産紅芋のモンブラン：518円

（すべて税込）

［発売日］

芋ようかんショート：11月1日（土）

スイートポテトケーキ（紅はるか＆紅あずま）：発売中

沖縄県産紅芋のモンブラン：11月1日（土）

