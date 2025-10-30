ファミリーマートは、継続して取り組んでいる5つのキーワードの1つである「『あなた』のうれしい」の一環として、プライベートブランド「ファミマルKITCHEN」から、「大きなサンドイッチ」シリーズから「大きなサンドイッチ たまごづくし」、「大きなサンドイッチ 人気具材の彩りミックス」の2種類を、11月4日から沖縄県を除く全国のファミリーマート約1万6000店で発売する。

近年、「タイパ（タイムパフォーマンス）」や「コスパ（コストパフォーマンス）」を重視する傾向が高まっており、手軽に満足感を得られる「大容量」や「ボリュームアップ」商品の市場が拡大している。また、「手軽さ」と「一食でしっかりとした満腹感・満足感」を両立したいというニーズも増加している。

ファミリーマートでは、このようなニーズの高まりを受け、具材だけでなくパンの厚みにもこだわった、ボリューム満点のサンドイッチのシリーズとして2種類の「大きなサンドイッチ」を発売する。

今回発売する「大きなサンドイッチ」シリーズは、具材の量を増やすだけでなく、ふんわり、しっとりとした食感のパンを通常商品と比較して約1.5倍の厚みにした、ボリューム感あふれる仕立てが特長となっている。

「大きなサンドイッチ たまごづくし」は、ピクルスなどを加え、ゆでたまごと食べ飽きない味わいに仕立てたタルタルたまごサラダを組み合わせた。定番商品の「コク旨たまごサンド」と比較して、商品重量約1.2倍とたまごを存分に楽しめるサンドイッチとなっている。

また、「大きなサンドイッチ 人気具材の彩りミックス」はハム、たまご、ツナ、チーズという人気の具材を組み合わせた、定番商品の「3種のミックスサンド」と比較して、商品重量約1.4倍の彩り豊かで満足感のあるミックスサンドとなっている。

具材だけでなく、パンの厚さとおいしさにもこだわった、手軽ながらも満足感のある「大きなサンドイッチ」を、この機会にぜひ試してみてほしい考え。

［小売価格］

大きなサンドイッチ たまごづくし：398円

大きなサンドイッチ 人気具材の彩りミックス：430円

（すべて税込）

［発売日］11月4日（火）

ファミリーマート＝https://www.family.co.jp