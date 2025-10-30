¤³¤³¤Þ¤Ç½Ð¾ì0Ê¬¡¢¿·9ÈÖ¤ªÈäÏªÌÜ¤ÏÌ¤¤À¤ªÍÂ¤±¡Ä¥ì¥¢¥ë¤Ç¶ì¤·¤à¥¨¥ó¥É¥ê¥Ã¥¤Ë¥ê¥è¥ó¤¬´Ø¿´¤«
¡¡¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½FW¥¨¥ó¥É¥ê¥Ã¥¤¬¡¢º£Åß¤Î°ÜÀÒ»Ô¾ì¤Ç¥ê¥è¥ó¤Ø¥ì¥ó¥¿¥ë°ÜÀÒ¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬Éâ¾å¤·¤Æ¤¤¤ë¡£°ÜÀÒ»Ô¾ì¤ËÀºÄÌ¤¹¤ë¥¤¥¿¥ê¥¢¿Íµ¼Ô¤Î¥Õ¥¡¥Ö¥ê¥Ä¥£¥ª¡¦¥í¥Þ¡¼¥Î»á¤¬29Æü¤ËÊó¤¸¤¿¡£
¡¡¸½ºß19ºÐ¤Î¥¨¥ó¥É¥ê¥Ã¥¤Ï¡¢ºòÇ¯²Æ¤Ë¥Ñ¥ë¥á¥¤¥é¥¹¤«¤é¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤Ø´°Á´°ÜÀÒ²ÃÆþ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£¥«¥ë¥í¡¦¥¢¥ó¥Á¥§¥í¥Ã¥Æ¥£Á°´ÆÆÄ¡Ê¸½¡§¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½¡Ë¤¬Î¨¤¤¤Æ¤¤¤¿ºòµ¨¤Ï¡¢¸ø¼°ÀïÄÌ»»¤Ç37»î¹ç½Ð¾ì7¥´¡¼¥ë¤òµÏ¿¡£¤¦¤Á29»î¹ç¤¬ÅÓÃæ½Ð¾ì¤À¤Ã¤¿¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¡È¥¸¥ç¡¼¥«¡¼¡É¤È¤·¤Æ°ìÄê¤Î½Ð¾ìµ¡²ñ¤òÆÀ¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤À¤¬¡¢¥·¥ã¥Ó¡¦¥¢¥í¥ó¥½´ÆÆÄ¤ò·Þ¤¨Æþ¤ì¤¿º£µ¨¤Ï¾õ¶·¤¬°ìÊÑ¡£¥Ï¥à¥¹¥È¥ê¥ó¥°¤Î¥±¥¬¤ÇFIFA¥¯¥é¥Ö¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×2025¤ò·ç¾ì¤·¤¿¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥é¡¦¥ê¡¼¥¬¤Î³«Ëë¤Ë¤â½ÐÃÙ¤ì¤ë·Á¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢Éüµ¢¸å¤Ï¸ø¼°Àï7»î¹çÏ¢Â³¤Ç¥Ù¥ó¥Á¤ËÆþ¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢1Ê¬¤¿¤ê¤È¤â½ÐÈÖ¤òÆÀ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡º£µ¨¡¢¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤Î¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¤ËºßÀÒ¤¹¤ë¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¤Ç¡¢¸ø¼°Àï¤Î¥Ô¥Ã¥Á¤ËÎ©¤Æ¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ï¡¢Éé½ý¤Î±Æ¶Á¤Çº£·î¾å½Ü¤Þ¤ÇÀïÀþ¤òÎ¥¤ì¤Æ¤¤¤¿¸µ¥Õ¥é¥ó¥¹ÂåÉ½DF¥Õ¥§¥ë¥é¥ó¡¦¥á¥ó¥Ç¥£¤È¥¨¥ó¥É¥ê¥Ã¥¤Î¤ß¡£³«ËëÁ°¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹ÂåÉ½FW¥¥ê¥¢¥ó¡¦¥¨¥ó¥Ð¥Ú¤ÎÇØÈÖ¹æÊÑ¹¹¤ËÈ¼¤¤¡¢¿·¤¿¤Ê9ÈÖ¤òÂ÷¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢¸ø¼°Àï¤ÎÉñÂæ¤Ç¤ÏÌ¤¤À¤Ë¤½¤ÎÈÖ¹æ¤ò¤ªÈäÏªÌÜ¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¾õ¶·¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢º£Åß¤Î°ÜÀÒ»Ô¾ì¤Ç¤Ï¥×¥ì¡¼¥¿¥¤¥à¤Î³ÎÊÝ¤òÌÜÅª¤Ë¡¢¥ì¥ó¥¿¥ë°ÜÀÒ¤Ë½Ð¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¿¡£º£²ó¤ÎÊóÆ»¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥ê¥è¥ó¤¬ËÜ¹ø¤òÆþ¤ì¤Æ¥¨¥ó¥É¥ê¥Ã¥¤Î³ÍÆÀ¤ËÆ°¤¤¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£´û¤Ë¥ª¥Õ¥¡¡¼¤òÄó¼¨¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Î¾¥¯¥é¥Ö¤Î¸ò¾Ä¤Ï¿ÊÅ¸Ãæ¤ÈÅÁ¤¨¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¥¹¥Ú¥¤¥ó¥á¥Ç¥£¥¢¡Ø¥Þ¥ë¥«¡Ù¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥¨¥ó¥É¥ê¥Ã¥¤Ïº£Åß¤«¤é¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¥¯¥é¥Ö¤òÁª¤Ö¾å¤Ç¡¢¤Ç¤¤ë¸Â¤ê¹â¤¤¥ì¥Ù¥ë¡¢¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¡ÊCL¡Ë¤ä¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¥ê¡¼¥°¡ÊEL¡Ë¤ÎÀï¤¤¤Ë¿È¤òÃÖ¤±¤ë´Ä¶¤ò´õË¾¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£¸½ºß¡¢¥ê¥è¥ó¤Ï¥ê¡¼¥°¡¦¥¢¥ó¤Ç5°Ì¤È¾å°ÌÁè¤¤¤Ë¿È¤òÃÖ¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢EL¤Ç¤â¥ê¡¼¥°¥Õ¥§¡¼¥º¤Ç3ÀïÁ´¾¡¤òÀ®¤·¿ë¤²¤Æ¤¤¤ë¡£¥¨¥ó¥É¥ê¥Ã¥¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¥ê¥è¥ó¤ÏÌ¥ÎÏÅª¤ÊÁªÂò»è¤È¸À¤¨¤½¤¦¤À¡£
¡¡Æ±»þ¤Ë¡¢¥¨¥ó¥É¥ê¥Ã¥¸Ä¿Í¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢Íè²Æ¤ËËÌÃæÊÆ3¥«¹ñ¤Ç¤Î¶¦ºÅ¤ò¹µ¤¨¤¿FIFA¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×26¤Ø¤Î½Ð¾ì¤òÂç¤¤ÊÌÜÉ¸¤È¤·¤ÆÀßÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£¥¨¥ó¥É¥ê¥Ã¥¤Ï¥¢¥ó¥Á¥§¥í¥Ã¥Æ¥£´ÆÆÄ½¢Ç¤¸å¤Î¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½¤Ë¾·½¸¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡£6·î¤È9·î¤Ï¥±¥¬¤Î¤¿¤á¤ËÁª³°¤È¤Ê¤ê¡¢ÆüËÜÂåÉ½¤È¤âÂÐÀï¤·¤¿10·î¤Ï¡¢¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤Ç¤Î¾õ¶·¤ò¼õ¤±¤Æ¤ÎÍîÁª¤À¤Ã¤¿¡£¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤Ç¶¥Áè¤Ç¤¤ë¥ì¥Ù¥ë¤ËÃ£¤¹¤ë¤¿¤á¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥¢¥ó¥Á¥§¥í¥Ã¥Æ¥£´ÆÆÄ¤Ë¥¢¥Ô¡¼¥ë¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤â¡¢»Ä¤ë´ü´Ö¤Ç¤Î¥×¥ì¡¼¥¿¥¤¥à³ÎÊÝ¤ÏÉ¬¿Ü¾ò·ï¤À¡£
¡¡²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢¥¨¥ó¥É¥ê¥Ã¥¤Ïº£Åß¤Ë¥ê¥è¥ó¤Ø¤Î¥ì¥ó¥¿¥ë°ÜÀÒ¤ò·èÃÇ¤¹¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¤«¡£º£¸å¤ÎÆ°¸þ¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸½ºß19ºÐ¤Î¥¨¥ó¥É¥ê¥Ã¥¤Ï¡¢ºòÇ¯²Æ¤Ë¥Ñ¥ë¥á¥¤¥é¥¹¤«¤é¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤Ø´°Á´°ÜÀÒ²ÃÆþ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£¥«¥ë¥í¡¦¥¢¥ó¥Á¥§¥í¥Ã¥Æ¥£Á°´ÆÆÄ¡Ê¸½¡§¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½¡Ë¤¬Î¨¤¤¤Æ¤¤¤¿ºòµ¨¤Ï¡¢¸ø¼°ÀïÄÌ»»¤Ç37»î¹ç½Ð¾ì7¥´¡¼¥ë¤òµÏ¿¡£¤¦¤Á29»î¹ç¤¬ÅÓÃæ½Ð¾ì¤À¤Ã¤¿¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¡È¥¸¥ç¡¼¥«¡¼¡É¤È¤·¤Æ°ìÄê¤Î½Ð¾ìµ¡²ñ¤òÆÀ¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡º£µ¨¡¢¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤Î¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¤ËºßÀÒ¤¹¤ë¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¤Ç¡¢¸ø¼°Àï¤Î¥Ô¥Ã¥Á¤ËÎ©¤Æ¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ï¡¢Éé½ý¤Î±Æ¶Á¤Çº£·î¾å½Ü¤Þ¤ÇÀïÀþ¤òÎ¥¤ì¤Æ¤¤¤¿¸µ¥Õ¥é¥ó¥¹ÂåÉ½DF¥Õ¥§¥ë¥é¥ó¡¦¥á¥ó¥Ç¥£¤È¥¨¥ó¥É¥ê¥Ã¥¤Î¤ß¡£³«ËëÁ°¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹ÂåÉ½FW¥¥ê¥¢¥ó¡¦¥¨¥ó¥Ð¥Ú¤ÎÇØÈÖ¹æÊÑ¹¹¤ËÈ¼¤¤¡¢¿·¤¿¤Ê9ÈÖ¤òÂ÷¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢¸ø¼°Àï¤ÎÉñÂæ¤Ç¤ÏÌ¤¤À¤Ë¤½¤ÎÈÖ¹æ¤ò¤ªÈäÏªÌÜ¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¾õ¶·¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢º£Åß¤Î°ÜÀÒ»Ô¾ì¤Ç¤Ï¥×¥ì¡¼¥¿¥¤¥à¤Î³ÎÊÝ¤òÌÜÅª¤Ë¡¢¥ì¥ó¥¿¥ë°ÜÀÒ¤Ë½Ð¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¿¡£º£²ó¤ÎÊóÆ»¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥ê¥è¥ó¤¬ËÜ¹ø¤òÆþ¤ì¤Æ¥¨¥ó¥É¥ê¥Ã¥¤Î³ÍÆÀ¤ËÆ°¤¤¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£´û¤Ë¥ª¥Õ¥¡¡¼¤òÄó¼¨¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Î¾¥¯¥é¥Ö¤Î¸ò¾Ä¤Ï¿ÊÅ¸Ãæ¤ÈÅÁ¤¨¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¥¹¥Ú¥¤¥ó¥á¥Ç¥£¥¢¡Ø¥Þ¥ë¥«¡Ù¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥¨¥ó¥É¥ê¥Ã¥¤Ïº£Åß¤«¤é¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¥¯¥é¥Ö¤òÁª¤Ö¾å¤Ç¡¢¤Ç¤¤ë¸Â¤ê¹â¤¤¥ì¥Ù¥ë¡¢¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¡ÊCL¡Ë¤ä¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¥ê¡¼¥°¡ÊEL¡Ë¤ÎÀï¤¤¤Ë¿È¤òÃÖ¤±¤ë´Ä¶¤ò´õË¾¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£¸½ºß¡¢¥ê¥è¥ó¤Ï¥ê¡¼¥°¡¦¥¢¥ó¤Ç5°Ì¤È¾å°ÌÁè¤¤¤Ë¿È¤òÃÖ¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢EL¤Ç¤â¥ê¡¼¥°¥Õ¥§¡¼¥º¤Ç3ÀïÁ´¾¡¤òÀ®¤·¿ë¤²¤Æ¤¤¤ë¡£¥¨¥ó¥É¥ê¥Ã¥¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¥ê¥è¥ó¤ÏÌ¥ÎÏÅª¤ÊÁªÂò»è¤È¸À¤¨¤½¤¦¤À¡£
¡¡Æ±»þ¤Ë¡¢¥¨¥ó¥É¥ê¥Ã¥¸Ä¿Í¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢Íè²Æ¤ËËÌÃæÊÆ3¥«¹ñ¤Ç¤Î¶¦ºÅ¤ò¹µ¤¨¤¿FIFA¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×26¤Ø¤Î½Ð¾ì¤òÂç¤¤ÊÌÜÉ¸¤È¤·¤ÆÀßÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£¥¨¥ó¥É¥ê¥Ã¥¤Ï¥¢¥ó¥Á¥§¥í¥Ã¥Æ¥£´ÆÆÄ½¢Ç¤¸å¤Î¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½¤Ë¾·½¸¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡£6·î¤È9·î¤Ï¥±¥¬¤Î¤¿¤á¤ËÁª³°¤È¤Ê¤ê¡¢ÆüËÜÂåÉ½¤È¤âÂÐÀï¤·¤¿10·î¤Ï¡¢¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤Ç¤Î¾õ¶·¤ò¼õ¤±¤Æ¤ÎÍîÁª¤À¤Ã¤¿¡£¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤Ç¶¥Áè¤Ç¤¤ë¥ì¥Ù¥ë¤ËÃ£¤¹¤ë¤¿¤á¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥¢¥ó¥Á¥§¥í¥Ã¥Æ¥£´ÆÆÄ¤Ë¥¢¥Ô¡¼¥ë¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤â¡¢»Ä¤ë´ü´Ö¤Ç¤Î¥×¥ì¡¼¥¿¥¤¥à³ÎÊÝ¤ÏÉ¬¿Ü¾ò·ï¤À¡£
¡¡²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢¥¨¥ó¥É¥ê¥Ã¥¤Ïº£Åß¤Ë¥ê¥è¥ó¤Ø¤Î¥ì¥ó¥¿¥ë°ÜÀÒ¤ò·èÃÇ¤¹¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¤«¡£º£¸å¤ÎÆ°¸þ¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£