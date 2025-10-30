日本ケンタッキー・フライド・チキン（以下、日本KFC）は、全国のケンタッキーフライドチキン（以下、KFC）店舗で、「香るゆず七味チキン」を11月5日から数量限定で販売する。



「香るゆず七味チキン」

「香るゆず七味チキン」は、ジューシーなチキンに上品なゆずの香りがふわっと広がり、七味唐辛子のピリッとした刺激がアクセントで、思わずもう一口食べたくなる一品。チキンの下味はかつおや昆布の旨味をベースとしているため、ゆずの風味とマッチしてより味わい深い仕上がりに整っている。KFCファンはもちろん、ゆずと辛みのハーモニーを味わいたい人にもおススメとなっている。



「ポテトチップス」左から：オリジナルチキン味、香るゆず七味チキン味

カルビーのロングセラー商品「ポテトチップス」とのコラボレーションチップスも期間限定で復活する。KFC定番の「オリジナルチキン味」と新商品「香るゆず七味チキン味」の2種類を全国のコンビニエンスストア（店舗によっては、取扱いのない場合や、売り切れで販売終了の場合がある）で購入できる。パッケージには数量限定で、KFC店舗で利用できるクーポン券が付いており、「香るゆず七味チキン」を30円おトクに楽しめる。

［小売価格］

香るゆず七味チキン：330円

食べくらべセット：980円

食べくらべ4ピースパック：1490円

食べくらべ6ピースパック：2240円

（すべて税込）

［発売日］11月5日（水）

日本ケンタッキー・フライド・チキン＝https://japan.kfc.co.jp