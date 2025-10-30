「色んな国が日本をリスペクトしている」元スペイン代表MFが賛辞。古巣神戸への想いも「サポーターのことは忘れない」
2025年11月22日、往年のスターが来日して豪華なエキシビションマッチが行なわれる。バルセロナレジェンズとレアル・マドリーレジェンズによる「エル・クラシコレジェンズ」だ。
この一戦に先立ち、10月30日にオンライン記者会見が実施。試合に出場予定のラウール・ゴンザレス氏、ルイス・フィーゴ氏、カルレス・プジョル氏ほか、かつてヴィッセル神戸でも活躍したアンドレス・イニエスタ氏が参加した。
日本に縁のある元スペイン代表MFは、日本サッカーについて尋ねられると「レベルが高いと思う。色んな国が日本をリスペクトしている」とコメント。「ダイナミックでコンビネーションが良く、個人的に好きなサッカーだ」とお気に入りの様子だ。森保一監督が率いる日本代表にも期待しているようで、「ワールドカップでどこまで勝ち進めるか分からないけど、彼らの戦いがすごく楽しみ」と話した。
また、古巣である神戸への想いを問われると、こう語った。
「今でも試合を見て、応援している。今年もすべてを勝ち取ってほしい。リーグ優勝は難しいかもしれないけど、まだチャンスはあると思う。ヴィッセルのサポーターのことは忘れない。これからも変わらず応援し続けるよ」
「エル・クラシコレジェンズ」は埼玉スタジアム2002で開催。17時30分にキックオフ予定だ。なお、現時点で参加予定選手は以下のとおり。
■バルセロナレジェンズ
アンドレス・イニエスタ、リバウド、エドガー・ダービッツ、カルレス・プジョル、ハビエル・サビオラ
■レアル・マドリーレジェンズ
ルイス・フィーゴ、ラウール・ゴンザレス、フェルナンド・モリエンテス、グティ、ペペ
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
