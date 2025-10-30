「めっちゃモデル体型やん」エルフ荒川、『普段とは一味違う』姿に変身！ 「CHARAちゃんかと」
お笑いコンビ・エルフの荒川さんは10月30日、自身のX（旧Twitter）を更新。『普段とは一味違う』姿に変身し、話題となっています。
ファンからは「荒川ちゃん史上最強に好みのルックがきた」「どこのモデルさんかと思ったら」「めっちゃモデル体型やん」「もういっそのこと、お笑い&モデルで二刀流にチャレンジしてみたらどうですか？」「誰かと思ったが、お爪から溢れ出る荒川がすごい」といった声が。また「CHARAちゃんかと思った！」「Charaさんぽさがある」など、歌手のCharaさんに似ているという声も寄せられました。
「お笑い&モデルで二刀流にチャレンジしてみたらどうですか？」荒川さんは「自分、まだいけます」とつづり、1枚の写真を投稿。金髪やネイルなどのギャルっぽさは残しつつ、薄めのメイクやモードな服装で普段と違う雰囲気に変身しています。全体的には大人っぽい仕上がりです。
『普段とは一味違う“アンニュイギャル”に！』雑誌『anan』（マガジンハウス）の人気企画「美ジュ-1グランプリ」で今回の姿に変身した荒川さん。同誌の公式YouTubeチャンネルは『【美ジュ-1】 エルフ・荒川さんが普段とは一味違う“アンニュイギャル”に！』と題したメイキング動画を公開しています。気になった人は、ぜひ視聴してみてくださいね。
(文:堀井 ユウ)