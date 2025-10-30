３０日に放送されたＴＢＳ系「プレバト」の俳句査定で、夏井いつき先生が、ある芸人の句に「久しぶりに本物が出てきた」と絶賛する一幕があった。

いつもは辛口の夏井先生だが、この日の１位には「久しぶりに本物がでてきたな、嬉しゅうございます」と超ご機嫌。それがＡマッソ・加納の句だった。

加納は「待宵の 酸辣湯や 酢を二周」という句を作句。この日のテーマは「ついやっちゃうこと」で、夏井先生は「いろいろといいところがあります」と切り出し「テーマを映像として書けている。そこをまずほめないといけない」「酢を二周。映像化のうまいところ。凡人は酢をかける、酢を足して、とかやるが２回まわすぐらいと動画になっている。これがなによりうまかった」と絶賛。

さらに「『待宵や、酸辣湯に 酢を二周』という書き方もできるが、酸辣湯『や』と詠嘆している。この判断も見事」といい、さらに「酸辣湯（すーらーたん）と、酢で韻を踏ませようという意識を持ってこの読み方を選んでいる」と次々絶賛だ。

最後には「さあ、この人を楽しみに見てみましょうね。ええと、マッソさんだっけ？マッソさんとして期待したい」と、次回作へ期待を寄せていた。