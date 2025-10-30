車の死亡事故の保険金を受け取る権利が相続財産に含まれるかが争われた訴訟の上告審判決で、最高裁第１小法廷（堺徹裁判長）は３０日、「相続財産に含まれる」との初判断を示した。

事故で亡くなった男性の兄ら２人に計約２２００万円を支払うよう保険会社に命じた１審・東京地裁と２審・東京高裁の判決が確定した。

問題となったのは、保険金の受取人を「死亡した被保険者の法定相続人」と定めた三井住友海上火災保険の約款。損保各社が同様の約款を設けているとみられ、判決が保険実務に影響を及ぼす可能性がある。

判決によると、保険契約を結んでいた男性の死亡後、法定相続人である子が相続放棄し、遺産を相続した男性の母親が保険金の支払いを求めた。母親が亡くなり、訴訟は兄らが引き継いだ。

同社側は訴訟で、保険金は相続財産に含まれず、「第１順位の法定相続人である子のみに受け取る権利がある」と主張。これに対し、同小法廷は「保険金は死亡した被保険者に生じた損害を補うためのもので、これを受け取る権利は相続財産に含まれる」と述べ、第１順位の相続人に限らず、遺産の相続人には受け取る権利があると結論付けた。

判決後、三井住友海上は「判決を真摯（しんし）に受け止め、適切な保険金支払いに努める」とのコメントを出した。