ボクシングのＴＭＫジムは３０日、大阪市西成区の同ジムで会見を開き、１２月３日に大阪・なんでもアリーナで開催する主催興行の追加カードを発表した。前日本ヘビー級王者の但馬ミツロ（３０）＝ＴＭＫ＝がセミファイナルのヘビー８回戦でムサ・ンテガ（３２）＝ウガンダ＝と対戦する。

５月にハーバート・マトヴ（ウガンダ）に敗れた但馬は今回が再起戦。１０月１日付けで亀田ジムから元世界２階級王者の亀田和毅が所属するＴＭＫジムに移籍し、心機一転のリング復帰となる。ＴＭＫジムには世界王者を複数輩出してきたパナマ出身の名トレーナーであるフアン・モスケラ氏が在籍。但馬の希望する世界を見据えた環境にあることが移籍の理由だ。

移籍と同時に１２０キロから９５キロへの大幅な減量を敢行。「プロになって一番絞れている体重なので、僕自身、次の試合が楽しみ。重量級離れしたスピード感の中でフィニッシュを狙いにいくので皆さん楽しみにしてください」と自信を示した。

試合は大阪・扇町のカンテレ内のなんでもアリーナで開催する。メインのノンタイトル８回戦では“亀田家の隠し子”こと亀田正毅（まさき、２５）＝ＴＭＫ＝が、元世界ランカーのルイス・ミラン（２８）＝ベネズエラ＝と対戦。興行は「さくらサーカス」を運営する「ＳＡＫＵＲＡ ＰＲＯＤＵＣＴＩＯＮ」と共同開催となり、世界初のボクシングとサーカスの融合イベントとなる。また、ＡＢＥＭＡでの生配信も決定した。