¡¡ÆüËÜ¶¦»ºÅÞ¤ÎÅÄÂ¼ÃÒ»Ò°Ñ°÷Ä¹¤Ï£³£°Æü¡¢¹ñ²ñÆâ¤Ç²ñ¸«¡£ÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¡¦Æ£ÅÄÊ¸Éð¶¦Æ±ÂåÉ½¤¬¡Ö¤·¤ó¤Ö¤óÀÖ´ú¡×ÆüÍËÈÇ¡Ê£±£±·î£²Æü¡Ë¤¬Êó¤¸¤¿µ»ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹³µÄ¤·¤¿¤³¤È¤Ë¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡Ö°Ý¿·¡¦Æ£ÅÄ¶¦Æ±ÂåÉ½¡¡½ÅÂçµ¿ÏÇ¡¡¸øÀßÈë½ñÂ¦¤Ë¸ø¶â£²ÀéËü±ß¡¡¡Ø¿È¤òÀÚ¤ë¡Ù¤É¤³¤í¤«¡¡¿ÈÆâ¤ØÀÇ¶â´ÔÎ®¡×¤È¶¦»ºÅÞ¤Îµ¡´Ø»ï¤Î¤·¤ó¤Ö¤óÀÖ´ú¤ÏÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤ËÆ£ÅÄ»á¤Ï¼«¿È¤Î£Ø¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ÇÈÝÄê¡£¡Ö°°Õ¤Î¤¢¤ëÀÇ¶â´ÔÎ®¤Î¤è¤¦¤Ê×ó°ÕÅª¤Êµ»ö¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¹¤Ù¤Æ¼ÂÂÖ¤Î¤¢¤ëÀµÅö¤Ê¼è°ú¤Ç¤¢¤ê¡¢ÀìÌç²È¤Ë¤âÁêÃÌ¤Î¾å¤ÇÅ¬Ë¡¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡×¤ÈÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡¡ÅÄÂ¼»á¤Ï²ñ¸«¤ÇÆ£ÅÄ»á¤¬¹³µÄ¤·¤¿¼õ¤±»ß¤á¤ò¼ÁÌä¤µ¤ì¡Ö¤·¤ó¤Ö¤óÀÖ´ú¤ÎºÇ¿·¹æ¤Ç¤¹¤Í¡¢£±£±·î£²ÆüÉÕ¤Ç°Ý¿·¤ÎÆ£ÅÄ¶¦Æ±ÂåÉ½¤Î¸øÀßÈë½ñ¤ËÀÇ¶â¤Î´ÔÎ®¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦½ÅÂç¤Êµ¿ÏÇ¤òÊóÆ»¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡Ö¤³¤ì¤Ï»æÌÌ¤Ë¾ÜºÙ¤Ëàµ¿ÏÇá¤È¤¤¤¦º¬µò¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£»ä¤â¤³¤ì¤Ï½ÅÂç¤Êµ¿ÏÇ¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¤Á¤ó¤È¤·¤¿ÀâÌÀ¤¬¤Ê¤µ¤ì¤ë¤Ù¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¼çÄ¥¤·¤¿¡£
¡¡Æ±»æ¤Ç¤ÏÆ£ÅÄ»á¤Ë´Ø¤·¤Æ¤ÎÊóÆ»¤òº£¸å¤âÂ³¤±¤ë¤³¤È¤òÌÀ¸À¤·¤¿¡£
¡Ö¤³¤ì¡¢¤µ¤é¤Ê¤ëÊóÆ»¤â¡Ê¤·¤ó¤Ö¤óÀÖ´ú¤Ç¡Ë¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¡¢¤³¤¦¤´´üÂÔ¤È¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤¿¤Á¤ÏÆüÍËÈÇ¤Ç½ÅÂçµ¿ÏÇ¤ÈÊó¤¸¤Þ¤·¤¿¡£µ¿ÏÇ¤ËÂÐ¤¹¤ëÀâÌÀ¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÀ¯¼£²È¤È¤·¤ÆÉ¬Í×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×¡ÊÅÄÂ¼»á¡Ë
¡¡ºÇ¸å¤ËÅÄÂ¼»á¤Ï¡Ö¤³¤ì¤Ï¤â¤¦ÀÖ´ú¤ÎÊóÆ»¤ò¼õ¤±¤ÆÅö»ö¼Ô¤Ç¤¢¤ëÆ£ÅÄ¶¦Æ±ÂåÉ½¤¬¤É¤¦¤µ¤ì¤ë¤Î¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò»ä¤Ï¸«¼é¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
