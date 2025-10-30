肌見せしない季節こそ差がつく！お風呂でできる「スペシャルケア」アイテム3選

寒い季節こそ、触れたときの肌のふわもち感に癒されるもの♡ そこで今回は、ましゅまろボディを維持するために大切な、お風呂での「スペシャルケアアイテム」をご紹介します。週1〜2回の集中ケアは、透明感のあるツヤ肌をつくるだけでなく、いい香りによるリラックス効果もあるんだとか。

スペケでザラつきをオフ 毎日体を洗っていても、たまっていく角質や毛穴詰まりは、週1〜2回のスペシャルケアで解消！かたくなりがちなひじ、ひざ、かかとに加えて黒ずみやすいおしりも忘れずに。 ピンクレースキャミワンピース 5,290円／ZARA（ザラ）アイマスク 1,980円／PEACH JOHN

Item 【THE BODY SHOP】スパオブザワールド ブラジリアン クプアス スクラブインオイル 400g 果実の香りに包まれるスクラブで、高級スパ気分♡ スパオブザワールド ブラジリアン クプアス スクラブインオイル 400g 5,940円／ザボディショップ

Item 【pdc】ワフードメイド 発酵酒粕 ボディスクラブ グロー 250g スクラブの角質ケアに加え、酒粕を発酵させた独自成分が肌の透明感をアップ。 フードメイド 発酵酒粕 ボ ディスクラブ グロー 250g 1,980円／pdc

Item 【Prédia】Prédia BLUE ボディ クレンジング パテ 240g なめらかな肌に導く濃厚な海泥のペーストで全身を泥パック。 Prédia BLUE ボディ クレンジングパテ 240g 2,420円（編集部調べ）／コーセー（Prédia・11/16発売） 撮影／花盛友里（モデル）スタイリング／杉本奈穂（KIND）ヘア＆メイク／吉粼沙世子（io）モデル／加藤ナナ 取材・文／政年美代子

加藤ナナ

Ray編集部 エディター 佐々木麗