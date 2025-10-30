◆報知新聞社杯第２８回エーデルワイス賞・Ｊｐｎ３（１０月３０日、門別競馬場・ダート１２００メートル、稍重）

２歳牝馬の交流重賞は１１頭（ＪＲＡ４、北海道７）で争われ、１番人気で小野楓馬騎手騎乗、北海道のリュウノフライト（北海道・山口竜一厩舎、父ホッコータルマエ）が勝利し、ダートグレード初制覇を飾った。勝ちタイムは１分１２秒７。

同馬は５月の地元・門別のＪＲＡ認定フレッシュチャレンジ２歳牝馬新馬を５番人気で勝利。２戦目の同リリーＣ（２歳牝馬オープン）で５馬身差で勝利を挙げると、前哨戦となった前走のフルールＣ（同）も４馬身差でＶと、デビュー３連勝で本レースに臨んでいた。

北海道所属馬の勝利は２３年モズミギカタアガリ（現在はＪＲＡ所属）以来、２年ぶり。

２着は２番人気でＪＲＡのトウカイマシェリ（鮫島克駿騎手）、３着は３番人気でＪＲＡのタイセイフレッサ（斎藤新騎手）が入った。

小野楓馬騎手（リュウノフライト＝１着）「馬自身とても落ち着いていて、返し馬も前走は乗ったときに結構、気が乗ってひっかかる感じでしたが、今日は落ち着いていて、雰囲気はとてもいいと感じていました。ポジション取りのところで、隣の馬とぶつかったりして、リズムが悪くなって、馬に迷惑をかけてしまったなと思います。追走自体は全然苦労しなくて、楽に競馬ができたと思います。最後も追ったときはしっかり真面目に反応してくれて、最後まで走り切ってくれるのが、この馬のいいところで、そこがしっかり出てくれました。これからもっともっと、強くなっていくと思います。砂も嫌がらないし、馬群にもまれても最後まで走りきってくれるので（課題は）大丈夫だと思います」