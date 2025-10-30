◆ＳＭＢＣ日本シリーズ２０２５第５戦 阪神―ソフトバンク（３０日・甲子園）

阪神の先発・大竹耕太郎投手が、６回３安打無失点で降板。負ければ、日本一を逃す後がない一戦で試合をつくった。

大竹は、古巣・ソフトバンクに５回２死まで一人の走者も許さない完全投球を披露。野村勇に遊撃への痛烈な内野安打でこの日初安打を許したが、続く牧原大を一ゴロに打ち取り、流れを渡さなかった。

危なげない投球で、３試合連続本塁打中の４番・山川を見逃し三振に奪うなど３奪三振をマーク。４回２死では、柳町に７９キロのスローボールを見せると、２球目はさらに１０キロ遅い６９キロの超スローボールで中飛に抑えるなど、打たせて取るピッチングでアウトの山を重ねた。

攻撃では、５回に中前打をマーク。阪神投手の日本シリーズでの安打は、２００３年の第３戦のムーア以来、５人目となった。６回の打席で、代打を送られて交代。「メンタルな部分ですが、自分が攻撃側という気持ちで、大胆に行くところは行く！強い気持ちで攻めることができました。結果的にコントロールできているボールも多かったので試合をつくることができたと思います。なんとか自分の役目を果たすことができてよかったです」と、気迫の投球でチームに流れを呼び込んだ。