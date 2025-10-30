意見を聞かない夫の「危うい兆候」…夫婦間のすれ違いが始まる瞬間【ママリ】

共通の趣味もあり楽しい関係だったはずなのに…

この漫画は、作者・はたけ｜まんが投稿(@hatake_0123_)さんによる公務員の夫をもつ妻が不倫の証拠を集めて闘うさまを描いています。出会いの印象が良く、その後も共通の趣味などがあれば「知り合いから一気に交際」まで進むこともあるでしょう。交際時はお互いに楽しい時間を過ごせることも多く、そのまま結婚…と進んでも変わらず仲良く過ごせるカップルもいます。一方で、家族になったことで少しずつすれ違いが始まることもあるようです。

主人公の佳奈はある都市で非常勤の公務員として働いています。その職場では、のちに佳奈の夫になる男性に出会います。さまざまな場面で佳奈の仕事をフォローしてくれる彼に、佳奈も好印象をいだいていました。





ある日、残業を手伝ってくれた彼から仕事後の食事に誘われ、一緒にご飯に行った佳奈でしたが…？

交際時は楽しい時間を共有でき、新婚時も良い時間を共有できていた佳奈と夫ですが、時が経つにつれ、夫は佳奈に対する「ルーズさ」が出てきたようです。もちろん、家族になればお互いに甘えが出てくる部分もあるでしょうが、佳奈の意見を聞いてくれない夫に、彼女はイライラしています。



他人の時は「個人の事情」で済ますことができた内容も、家族になればそうはいかない場合もあります。佳奈の言う「帰りの連絡」などはその部類に入る内容かもしれません。家族だからこそ、一緒に暮らしているからこその気遣いはしっかり持っておきたいですね。

