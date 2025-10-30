ダイハツの「“2階建て”軽バン」に注目！ 全長3.4m級で「大人4人」寝られる「ちいさなワンボックス」!? ルートシックスの軽キャンパー「コンフィII」YCCS2025で実車公開

クーラーもヒーターも標準装備！

2025年10月18日から19日まで、パシフィコ横浜（横浜市西区）にて「横浜キャンピングカーショー2025」が開催され、各社の個性豊かなモデルが並びました。

なかでもルートシックスが「コンフィII」のポップアップルーフ仕様を実車展示していました。今回初公開された一台だといいますが、どのような特徴があるのでしょうか。

ダイハツの軽商用バン「アトレー」で大人4人寝られる!?

【画像】超カッコいい！ これがダイハツの「“大人4人”寝られる軽バン」です！ 画像で見る（30枚以上）

ルートシックスは、茨城県水戸市に本拠を構えるキャンピングカービルダーで、軽商用バンをベースにした軽キャンピングカーの製作を得意としています。

実用性と遊び心を兼ね備えたモデルを数多く手がけており、なかでもオリジナル軽キャンパー「コンフィ」シリーズは、使いやすさと快適性を両立した人気モデルです。

今回のイベントでは、そのコンフィシリーズの中から、テーブルで対面着座が可能な「コンフィII」のポップアップルーフ仕様が初公開されました。

ベース車両にはダイハツ「アトレー」のターボエンジン搭載グレード「RS」を採用し、軽自動車ながら広々とした居住空間を実現。

ボディサイズは全長3395mm×全幅1475mm×全高1950mmで、4人乗り・4人就寝の仕様です。

このモデルの特徴について、担当者は「ポップアップルーフとシンクがついた初めてのタイプです」と話します。

断熱と電装に力を入れており、床やドア、天井・サイドまで断熱材を丁寧に施工。FFヒーターと12Vクーラーを標準装備し、電装品も含まれているため、標準仕様で購入すればそのまま快適に使える設計となっています。

担当者は「クーラーの効きや消費電力も工夫していて、より長く使えるようになっています」と説明しています。

インテリアは前述の通り対面対座レイアウトを採用し、両サイドには木目調の大型キャビネットを配置。コンパクトながら温もりを感じられる空間に仕上がっています。

さらに、200Ahのリチウムイオンバッテリー、ベッドマット、100Wソーラーパネル、LEDライトも標準装備されており、日常使いから長距離の旅まで幅広く対応します。

価格（消費税込み）は437万8000円。ポップアップルーフはオプション扱いでプラス99万円となります。

なお、今回展示された車両には、ポップアップルーフのほか、オプションカラーや15リッター冷蔵庫なども装備され、547万8000円と案内されていました。

※ ※ ※

担当者によれば、完成はつい最近で、正式なお披露目はこの日（10月18日）が初めてとのこと。

SNSなどでは途中経過を公開していたこともあり、会場では多くの来場者が熱心に話を聞く姿が見られ、盛況ぶりがうかがえました。

反響については、次のように語っています。

「反応はとても良いですね。コンフィ自体がかなり人気があり、『シンクはつけられないのか』という声が多くて、使いたいという方が多かったので、重宝されると思います。

購入層は50代から60代が多いですね。軽自動車に乗っていて、乗り換えのタイミングで軽キャンピングカーに移行する方が多いです」

コンフィIIのポップアップルーフ仕様は、軽キャンパーの可能性を広げる一台として、今後の展開にも注目が集まりそうです。