産休に入った途端、先輩ママから「いつ会える？」LINE。忙しいフリもできず、どうする？【ママリ】

前の職場の育休中の先輩からお茶に誘われた…

同じ経験のある方いますか？？？



現在、産休中です。

前の職場の先輩ママが育休中なので

私が産休に入ったら会おうと言われていました。

社交辞令だと思ったら

産休に入った途端LINEでいつ会える？と連絡が｡｡｡



年齢も10個くらい上の先輩で

正直、気も使うし、職場では仲良くできても

休暇中に会いたいと思うほどではない。と思ってしまいます｡｡｡

産休中、忙しいフリもできず、

どうLINEを返していいかわかりません💦



家も近く、会おうと思えばいつでも会えますし、

里帰りしてる、なんて嘘もつきずらいです｡｡｡



職場とプライベートを分けたいタイプには

辛いお誘いで…嫌になります（ ; ; ） 出典：

qa.mamari.jp

産休に入ったら、出産までの間は少しゆっくり過ごしたいですよね。この記事では、産休に入った途端に、前の職場の先輩から連絡が来たという投稿を紹介します。育休中の先輩に、産休に入ったら会おうと言われていた投稿者さん。すると本当に連絡が来たのですが、プライベートでは気を遣ってしまうため行きたくなくなってきて…。

仕事とプライベートは分けたいという投稿者さん。年も離れていて気を遣う人と会うのは疲れてしまいますよね。相手の先輩は投稿者さんをかわいがってくれているのかもしれませんが、その思いは一方通行のようです。



無下にはできないお誘いをどう返事すればいいか悩みどころです…。

乗り気ではない先輩からのお誘いにさまざまな声

この投稿にママリではさまざまな声が寄せられていました。

えー、面倒ですね💦

上の子の体調不良とか言い訳してあわないようにします！ 出典：

qa.mamari.jp

私なら、骨盤が痛くて今動けないんですぅーとか子宮頸管短くて切迫気で等バレない程度の適当な理由をつけつつ、やんわりお断りします😭



産後、出産報告後にまだ会いたいと続く様だったら赤ちゃんを理由に最短で短い時間に予定を済ませます🥹いやですけど一回会えばもう任務完了です笑 出典：

qa.mamari.jp

コメントには子どもや体調を理由に誘いを断るというアドバイスが見られました。ただ、それも何度も使えるものではないですし、先延ばしにするだけになってしまうかもしれません。



会える時間を最低限に設定して、一度会ってしまえば落ち着く可能性もありますよね。変にこじれたりするのを避けたいなら、短時間だけ会うのも一つの手ではないでしょうか。

記事作成: sa-i

（配信元: ママリ）