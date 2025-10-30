おととし、佐久市で85歳の男性を車ではね、その後、山中に遺棄して殺害された事件の裁判員裁判で、長野地方裁判所は30日、被告の男に対し懲役12年の実刑判決を言い渡しました。



裁判長「被告人を懲役12年に処する」



今回の裁判員裁判で殺人などの罪に問われた佐久市の無職、佐藤英伸被告34歳。



リポート

「佐藤被告は落ち着いた様子で判決を受け止めていました。閉廷した際は裁判官や裁判員に一礼する姿も見られました」





判決によりますと佐藤被告はおととし12月、佐久市の県道で当時85歳の男性を車ではねたあと、事故を隠ぺいするため男性を小県郡長和町の山中に遺棄して殺害しました。これまでの審理では佐藤被告が車で男性をはねたあと救命処置をせずに男性を山の中へ遺棄した行為が殺人の罪に当たるかが争われてきました。検察側は男性が生きている可能性を認識した上で山中に遺棄したため、殺意があるとし佐藤被告に「懲役15年」を求刑。一方の弁護側は、「山中に置き去りにする時点ではすでに亡くなっていた」として死体遺棄罪の適用を主張していました。そして30日、長野地裁の坂田正史裁判長は「被害男性は山中に放置されたあとに死亡し、被告の一連の行為は殺人罪の実行行為に当たる。未必的なものにとどまるものの、殺人罪の故意があったと認定することができる」として佐藤被告に懲役12年の実刑判決を言い渡しました。弁護人「やむを得ない結果かなっていう気はしています。前々からもう受け入れるという話を本人ともしていて、今回の判決を受けて改めて控訴はしないと」控訴期日は31日から2週間でそれまでに控訴しない場合、一審判決が確定します。