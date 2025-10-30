中島健人×平野紫耀『未満警察』公式SNS、新ドラマへの引継ぎを取りやめ 視聴者歓喜「ジロカイバディ、不滅」「ありがたい」
中島健人と平野紫耀がW主演を務め、2020年に放送された日本テレビ系連続ドラマ『未満警察 ミッドナイトランナー』の公式Xが、30日に更新され、新ドラマへの引継ぎをしないことを発表した。
【写真】カイくんとジロちゃん！ナイスバディだった平野紫耀＆中島健人
同アカウントは、16日に「このアカウントはまもなく【新ドラマ】へと引き継がれることになりました。『未満警察 ミッドナイトランナー』を応援してくださった皆様本当にありがとうございました。【新ドラマ】もお楽しみいただけたら幸いです。ぜひ、情報解禁をお待ちください！」と伝えていた。2020年12月16日以降、約5年ぶりの更新での発表に大きな反響が寄せられていた。
今回は「当アカウントは新ドラマへ引き継ぐ予定でしたが皆様からの温かいメッセージを受けましてこのままの形で存続することに致しました」と発表。「これからも皆さまにとって心に残る特別なアカウントであり続けますように」とつづった。
この投稿には「ありがたいです」「未満警察のことをずっと忘れません！」「残してくださるの嬉しいです」「ジロカイバディ、不滅です」「泣きそう」といった声が寄せられている。
本作は中島演じる理論派の本間快と平野演じる体力派の一ノ瀬次郎のバディが、警察学校の授業で得た知識を駆使してリアルタイムで難事件を解決していく、予測不能なフルスピードクライム・サスペンス。W主題歌の「RUN」（Sexy Zone）と「Mazy Night」（King ＆ Prince）も大きな話題となった。
