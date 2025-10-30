『呪術廻戦THEATER』期間限定オープン TikTokとのコラボ＆11・7初日舞台あいさつ＆全国生中継も決定
映画『劇場版 呪術廻戦 「渋谷事変 特別編集版」×「死滅回游 先行上映」』が11月7日から全国で公開。これを目前に、3大情報が解禁となった。
【写真】誰のシートに座れるかな⋯！公開された呪術廻戦THEATERの内部
1つ目は、劇場版の公開を記念して、TOHOシネマズ 渋谷（スクリーン５）が11月７日より２週間限定で本作専用のスクリーン【呪術廻戦THEATER】としてオープン。【呪術廻戦THEATER】ではシートジャック展開が実施され、虎杖悠仁、乙骨憂太をはじめ、五条 悟、両面宿儺、「死滅回游」で本格的に登場する禪院直哉など、全12種のキャラクターが描かれた座席カバーがランダムに設置される特別なスクリーンで、本編を楽しめる。さらに、同劇場ではシートジャック以外にも、２階を中心に「呪術廻戦」の特別な装飾が施されており、さらにキャラクターが集合したフォトパネルでの撮影も期間限定で楽しめる（10月30日〜11月21日まで掲出予定）。
2つ目は、きょう30日よりアニメ『呪術廻戦』と「TikTok」のコラボが決定。「TikTok Spotlight」の機能がグローバルで開始となる31日〜11月1日午後11時59分まで（予定）の間は、日本の作品として初めて「Search Easter Egg」の機能が実施され、『呪術廻戦』に関する幾つかのキーワードを検索すると、特別なエフェクトが表示されることに。さらに、同日より投稿キャンペーン「劇場版『呪術廻戦』渋谷事変×死滅回游 on TikTok」もスタートし、プロフィールフレームや抽選で３人に、虎杖悠仁役・榎木淳弥さん、伏黒 恵役・内田雄馬さん、釘崎野薔薇役・瀬戸麻沙美さんのサイン入りポスターをプレゼントする。また、31日深夜0時には、TikTok限定の特別映像も公開予定となっている。
3つ目は、『劇場版 呪術廻戦「渋谷事変 特別編集版」×「死滅回游 先行上映」』の公開日である11月7日に、主要キャスト陣による初日舞台あいさつの実施が決定。その舞台あいさつの模様を全国の劇場で生中継する。イベントには虎杖悠仁役の榎木淳弥、乙骨憂太役の緒方恵美、脹相役の浪川大輔が登壇し、本作の魅力や先行上映となるテレビアニメ第3期の見どころをたっぷりと語る
■『劇場版 呪術廻戦「渋谷事変 特別編集版」×「死滅回游 先行上映」』初日舞台あいさつ概要
会場：東京・TOHOシネマズ新宿 スクリーン9
日程：11月7日（金）午後4：50の回 上映終了後イベント
登壇者：榎木淳弥、緒方恵美、浪川大輔（予定）
