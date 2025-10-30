梅田の阪急＆阪神にプリン・ア・ラ・モード集結 『昭和100年レトロなグルメまつり』【メニューあり】
大阪の阪急うめだ本店と阪神梅田本店は、11月1日〜18日まで、合同企画『昭和100年レトロなグルメまつり』を開催する。両店の地下1階食品売場ほか。
【写真多数】阪急＆阪神に集結するプリン・ア・ラ・モードたち
同企画では、懐かしの喫茶メニュー、プリン・ア・ラ・モードが、王道からネオまで集結。阪神梅田本店のレストランカフェの4ブランドが、期間限定で新開発したプリン・ア・ラ・モードも楽しめる。
このほか、復刻の味やロングセラーなど、昭和を懐古させる商品が多数登場する。阪急うめだ本店では昔の阪急百貨店大食堂カレーのミニカレーパンなどが並ぶ。阪神梅田本店では、昭和の給食の定番であった鯨（クジラ）が並ぶ。
プリン・ア・ラ・モードの例
■阪急梅うめだ本店
フリュテリー果坊 昔ながらの喫茶プリン・ア・ラ・モード（1個）2160円
マサヒコ オズミ パリ モンブラン プリン・ア・ラ・モード（1個）961円
新宿高野 Fruitプリン・ア・ラ・モード（1個）1296円
ア・ラ・カンパーニュ プリン・アラモード・タルト（1個）756円
シーキューブ イタリアンプリンアラモード（1個）681円
五感 プリンアラモード（1個）702円
クラブハリエ パイバーガー プリンアラモード（1個）777円
カサネオ プリンアラモード ミルクレープ（1個）702円
■阪神梅田本店
喫茶室コホロ プリンアラモード（1人前ドリンク付き）1480円
はり重グリル プリン・ア・ラ・モード（1人前）1870円
カフェ モロゾフ クレープのプリンアラモードとお飲物（1人前）1540円
クラビ バイ チェディルアン ココナッツプリンアラモード（1人前）948円
そのほかの例
■阪急うめだ本店
ハウスカレーパンノヒ 阪急大食堂カレーのミニカレーパン（1個）270円 (販売期間：11月5日〜)
豆狸 復刻いなり（1個）195円
つの田の牛めし 大人向けお子様ランチプレート（1人前）1296円
■阪神梅田本店
昭和の給食の定番「鯨」
ひげ川 ナガスクジラ赤身（100グラムあたり）864円
ひげ川 ニタリクジラ鹿の子（100グラムあたり）1620円
