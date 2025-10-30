¿·Àße¥¹¥Ý¡¼¥ÄÂç²ñ¤ÏÃæ»ß¡¡IOC¡¢¥µ¥¦¥¸¤È·ÀÌó²ò½ü
¡¡¹ñºÝ¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯°Ñ°÷²ñ¡ÊIOC¡Ë¤Ï30Æü¡¢2027Ç¯¤Ë¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤Ç³«ºÅÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¡¼¥²¡¼¥à¤Ê¤É¤ÎÏÓ¤ò¶¥¤¦e¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Î¿·ÀßÂç²ñ¡Ö¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¡¦e¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡¦¥²¡¼¥à¥º¡×¤òÃæ»ß¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£ºòÇ¯7·î¤ËÆ±¹ñ¤Î¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯°Ñ°÷²ñ¤Ê¤É¤È¡¢Äê´üÅª¤ËÂç²ñ¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¤È¤·¤¿12Ç¯¤Î·ÀÌó¤ò²ò½ü¤·¤¿¡£
¡¡¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤Ï²¦¼¼¼çÆ³¤Ç»Ë¾åºÇ¹â¾Þ¶â¤ò¤¦¤¿¤¦¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¡ÊWÇÕ¡Ë¤òºòÇ¯¤Ë½é³«ºÅ¤¹¤ë¤Ê¤Ée¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ë°ÕÍßÅª¤À¡£IOC¤Ï·ÀÌó²ò½ü¤ÎÍýÍ³¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¤ª¤é¤º¡Ö¿·¤¿¤Ê¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¥·¥Ã¥×¤Î¥â¥Ç¥ë¤òÄÉµá¤¹¤ë¡×¤È¤ÎÀ¼ÌÀ¤ò½Ð¤·¤¿¡£¡Ê¶¦Æ±¡Ë