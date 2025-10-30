富山市の「ダイト」など複数のジェネリック医薬品メーカーがきょう、生産の集約など効率化に向けた協議の中間報告を発表しました。

ジェネリック医薬品業界では安定供給や合理化に向けた動きが進んでいます。



◆KNB 神林賢範 記者

「いまだ続くジェネリック医薬品の供給不足に対し、富山市のダイトなどが進める生産の効率化現在50品目以上について協議を進めており、会社によるとさらに品目を増やし会社が加わる可能性もあるということで、業界再編の意味でも大きな動きとなっていきそうです」



富山市のダイトや東京のMeiji Seika ファルマなど、ジェネリック医薬品メーカー7社は生産の効率化や品質向上に向けた構想の進み具合を発表しました。



これまでに22成分の56品目について一方の製品を販売中止し、もう一方の製品に集約する、または生産拠点を1つの社に集約する形での協議が進んでいるということです。



ダイトは、「持続可能な医薬品供給体制の構築を目指し、業界再編における挑戦者として取り組んでいく」とコメントしています。

同様の動きは富山市の日医工も進めていて、メーカー3社による持ち株会社を設けたほか、業界最大手の沢井製薬との間で製造拠点を集約するなどの動きを進めています。



こうした生産効率化に向けた動きの背景には、日医工などの不正製造に端を発したジェネリック医薬品不足や業界再編の動きがあります。

◆北陸経済研究所 辻野秀信 主任研究員

「多品種少量生産でやってますので効率が非常に悪かった。それを1社だけでやっていこうとすると、なかなか、品質管理の体制ですとか追いつかない部分がありましたので、業界再編の動きっていうのは今回少し前から始まったものですけれども。今後増えていくであろうという見方ですね」



辻野さんはジェネリック医薬品の価格が下がっていく中で今後、供給体制とのバランスが重要になってくるとしています。