HIPSHOP×miffy♡70周年を祝う大人かわいいアンダーウェアが登場

カラフルで遊び心たっぷりのアンダーウェアブランド『HIPSHOP（ヒップショップ）』から、世界中で愛されるミッフィーたちとコラボした「Dick Bruna Series」が登場！鮮やかなブルーナカラーに、ミッフィー・メラニー・ボリスがアップアングルで描かれたデザインは、見ているだけで心が弾む可愛さ♡ファミリーでおそろいも楽しめるラインアップで、ギフトにもぴったりな特別なコレクションです。

ブルーナカラーが映える特別デザイン



オランダの絵本作家ディック・ブルーナの世界観を、HIPSHOPならではのカラフルでポップなデザインに落とし込んだ「Dick Bruna Series」。

ボクサー型のアンダーウェアには、ミッフィー・メラニー・ボリスの3キャラクターを大胆にプリント。背景のモチーフや配色はそれぞれ異なり、個性豊かな3種が揃います。

まるで小さなアートを身に着けるような感覚で、毎日の気分を明るくしてくれます♪

【HEAVEN Japan】元祖脇肉キャッチャーに新色登場♡秋のレッド＆ブルー

ファミリーで楽しめる豊富なサイズ展開



大人サイズ（M/L/LL）に加え、キッズサイズ（110/130）も登場。性別を問わず着用できるデザインで、親子や兄弟姉妹でおそろいにするのもおすすめです。

素材には速乾性と伸縮性に優れたポリエステルを採用し、さらりとした肌触りをキープ。

普段使いはもちろん、スポーツやフィットネスシーンにも活躍します。アクティブな毎日にぴったりの機能性も魅力です。

ギフトにもぴったりのこだわりパッケージ



シリーズの世界観をそのまま閉じ込めた高級感あるパッケージは、まるでポストカードのような可愛さ。

飾っても楽しめるデザインで、ギフトとしても喜ばれること間違いなし♡「今日はどの子をはこうかな？」と選ぶ時間まで楽しくしてくれる、心がふっとやわらぐアイテムです。

毎日にやさしさをくれる“ミッフィーの魔法”



2025年10月31日(金)発売の「HIPSHOP Dick Bruna Series」は、大人サイズが各2,800円(税込)、キッズサイズが各2,500円(税込)。

ミッフィーの70周年を記念した特別なコレクションは、オンラインストアやZOZOTOWN、楽天などで展開中です。

日常に小さな幸せをくれる“インナーの贈り物”で、今日もやさしい気持ちに包まれてみませんか？♡