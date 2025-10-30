【義母のスパイ、正体は！？】他人が一緒に暮らすのはムリ！話し合えない相手＜第9話＞#4コマ母道場
自分が苦手と思っている相手だと知っていながら、あえてその人と親しくする友人のことを信用できますか？ 愚痴に共感してくれていたはずなのに、目の前で手のひらを返されてしまった……今回は、そのような裏切りを経験したママのお話です。
第9話 話し合い？うちの義母には通用しない！
【編集部コメント】
ツカサさんはきっと、仕事ができる女性なのでしょう。「自分の想い」なんてものは、誰しもが持っているものです。ただそれをどう他人とうまくすり合わせていくかが大切なのです。「私はこう思う！」と相手にぶつけるだけではなく、自分の想いと相手の想いの妥協点を冷静に話し合える人が「できる人」なのではないでしょうか。そもそも仕事ができる人は、もめ事を起こすことなく、物事を円滑に進められる人でもありますからね。そういう意味でも身近にいい見本がいるんですから、チヒロさんももう少しツカサさんの話に耳を傾けてもいいのではないでしょうか……？
原案・ママスタ 脚本・渡辺多絵 編集・石井弥沙
