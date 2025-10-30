◆九州地区高校野球準決勝 熊本工3―4長崎日大（30日、ひなたサンマリンスタジアム宮崎）

長崎日大がワンチャンスを生かした逆転劇で3年ぶりの決勝進出を決めた。前半は熊本工ペース。長崎日大は守備の乱れもあって波に乗れず、5回までに3点リードを許した。3点を追う8回に1死から四球や4安打で一気に4得点を挙げて逆転した。

4番小池郁（2年）が左中間2点二塁打を放つと、続く5番梶山風岳（2年）が中前同点打、さらに6番平野博裕（2年）の内野安打で勝ち越した。「ここまで来るとは。びっくり」と平山清一郎監督も驚く鮮やかな逆転劇だった。

チームの軸は主将でもありこの日同点打を放った梶山。長崎大会初戦で左手首の有鉤（ゆうこう）骨を骨折。同大会はベンチで声を出してきたが、九州大会はスタメンに復帰。テーピングをして出場し3試合とも安打を放っている。初戦は9番だったが、準々決勝から5番に打順が上がった。「長崎大会では声を出してチームを鼓舞してくれた。中軸があまり当たっていなかったのでカンフル剤にと梶山を5番に入れてみた」という平山監督の思惑が当たった。

「（5回終了時の）グラウンド整備の時に走者をためていこうと話していて、走者をためてかえせたので良かった。1打席目のチャンスは打てなかったので、今度は帰してやろうと思って打ちました」。長崎大会から逆転で勝ってきた粘りを大事な試合で発揮して梶山は笑顔を見せる。「声を出すことしかできなかった」という長崎大会の悔しさを晴らすような活躍。「九州大会で勝つために夏の練習をしてきたので優勝を目指したい」。3年前の準優勝を越え、100回大会の1997年春以来となる頂点をつかむ。