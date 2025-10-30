２９日に沼田市で男性がクマに襲われてけがをするなど全国各地でクマによる被害が深刻化していることから政府は３０日関係閣僚会議を開いて対策パッケージを１１月中旬までにまとめる方針を示しました。

２９日の午後５時ごろ沼田市中発知町の住宅で雨戸を閉めようと家の外に出た６９歳の男性が玄関先にいたクマに襲われ尻をかまれるなど軽いけがをしました。

政府は全国各地で相次ぐクマの被害を受けて環境省など８つの省庁による関係閣僚会議を開きました。今年度、全国でクマに襲われて亡くなった人は過去最多の１２人に上っていることなどを踏まえ警察庁など５つの省庁で構成していたこれまでの連絡会議に防衛省などを追加して格上げし政府一体で包括的な対応に当たります。

会議では国民の命と暮らしを守るため市街地でも猟銃を使用できる「緊急銃猟」に対応可能な人材を増やすことや警察官や狩猟免許をもつ公務員が「緊急銃猟」に協力できるよう速やかに対応することなど緊急対策に取り組むことが示されました。木原官房長官は緊急の対策パッケージを１１月中旬までに取りまとめるよう関係省庁に指示しました。