クマによる今年度の死者数が過去最悪となるなど、深刻さを増す被害。政府は、初めてとなる関係閣僚会議を開き、対策パッケージの見直しなどを指示しました。

■クマの出没相次ぐ 山形の小学校では“厳重警戒”も

30日は、岩手県にある町の公民館に出没しました。

映像に映っていたのは、入り口付近をうろつく1頭のクマ。姿が見えなくなったと思いきや、猛スピードで入り口に“突進”。自動ドアにぶつかり、爪を立てる様子も。その後は、猛スピードで逃走していきました。

最初に異変に気づいたのは、清掃員の男性です。

清掃員 米倉和栄さん

「（ドアの）前の方に汚れがいっぱいついていて、下が壊れていた。（最近）クマ、クマというから、もしかしてと思って。もう少し（来るのが）早ければまずかった」

連日報じられる、クマの出没情報。

29日、小学校にクマが現れた山形県南陽市。その後、クマの行方はわかっておらず、小学校は“厳重警戒”。児童たちは保護者付き添いの登校となりました。

保護者

「怖い。散歩も控えたり、今までは考えられなかった」

■あとを絶たない人的被害 過去最多の12人に

これまでの常識が通用しないクマ問題。人的被害も、あとを絶ちません。

群馬県沼田市では29日、69歳の男性が自宅の玄関先でクマに襲われました。男性は尻をかまれたほか、右肩を引っかかれましたが、軽傷だということです。

環境省によると今年度、クマに襲われて亡くなった人は確認されているだけで12人。

6月に1人。7月に3人。8月に1人。そして、今月に入って7人。

過去最多の被害が出た2023年度の倍となりました。

■政府「クマ対策を強化」関係閣僚会議を開催

こうした事態に政府は30日、クマ被害対策に関する関係閣僚会議を初開催しました。

木原稔官房長官

「国民の命と暮らしを守るため追加的・緊急的なクマ対策を強化します」

臨時休校など混乱が起きている教育現場については…。

松本文科相

「安全対策を強化することについて、通知の早急な発出を指示し、本日、全国の教育委員会等に周知したところであります。児童生徒などの安全確保に取り組んでまいります」

そして農地への被害も出ている中、鈴木農水相は…。

鈴木農水相

「捕獲強化対策を推進をしていきます。クマ被害の防止に全力で対応してまいります」

木原官房長官は、来月中旬までに「クマ被害対策の施策パッケージ」の見直しを、関係省庁が緊密に連携して対策を行うよう指示しました。

■警察官の拳銃では“駆除できない可能性高い”

また警視庁は、クマに対する拳銃の使用について、都内の警察署に通達。

警察官の拳銃がクマの駆除に有効か検討したところ、皮下脂肪の厚さや頭蓋骨の硬さなどから駆除できない可能性が高いことが判明。

人的被害のおそれがある状況では、拳銃の使用を視野に入れつつ、避難誘導など住民の安全確保を最優先して対応するとしています。

■イギリス政府も…訪日時の注意呼びかけ

不安を抱いているのは、日本国内だけではありません。

ヨーロッパでも有数、訪日外国人の多い国・イギリスの政府が、日本への渡航者に対し注意を呼びかけたのです。

クマの目撃情報がある地域では1人で行動しない、ゴミは全て持ち帰るなど、予防策をとるよう求めています。

過去最悪となっているクマ被害。早急な対策が求められます。