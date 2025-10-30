◇SMBC日本シリーズ2025 第5戦 阪神―ソフトバンク（2025年10月30日 甲子園）

「SMBC日本シリーズ2025」第5戦の阪神―ソフトバンク戦が30日に行われ、阪神の先発・大竹耕太郎投手（30）が6回無失点の見事な投球を見せた。

初回、柳町への2球目に68キロのスローボールを投じるなど、甲子園をどよめかせた。さらに4回の柳町に対しても79キロ、69キロとスローボールを連発。2球目を打ち上げて、中飛となった。柳町には2打席で3球も投じるなど、重点的に揺さぶった。

しっかりと投球を組み立てつつ、要所でスローボールをまじえるなど古巣ソフトバンク打線を翻ろう。5回の野村の打席ではクイック投法から92キロの遅球を投じるなど、技も見せていた。幻惑もあり、5回まで1安打に抑える好投となった。

6回には無死一塁のピンチを背負うが、代打・正木と遊ゴロ併殺。6回の打席で代打を送られて交代となったが、無失点で日本シリーズの流れを変える大仕事を果たした。

6回を3安打無失点、四死球なしの74球。7回から2番手の及川にマウンドを託した。

▼阪神・大竹「メンタルな部分ですが自分が攻撃側という気持ちで、大胆に行くところは行く！強い気持ちで攻めることができました。結果的にコントロール出来ているボールも多かったので試合を作ることができたと思います。なんとか自分の役目を果たすことができてよかったです」