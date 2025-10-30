世界的人気を誇る日本人女子レスラーがすっぴん姿で“珍ポーズ”を披露。デビュー8周年となった今でも変わらぬ等身大の姿でファンを喜ばせている。

【画像】デビュー8周年の日本人美女、すっぴん姿で“珍ポーズ”

人気プロレスラーが団体の垣根を越えて集まるブラジリアン柔術のトレーニング施設「RUDOS」の公式Instagramが30日、恒例となっているトレーニングに訪れたレスラーたちとの集合写真を投稿。コミカルなポーズを披露するWWE女子スーパースターのジュリアの、デビュー8周年を祝う写真とコメントを公開した。

「ジュリア、デビュー8周年おめでとう！特別な日をマットで過ごすなんて素晴らしいですね！」と紹介された写真には、すっぴん姿で両手で丸を作るジュリアをレジェンド・坂井澄江らがお祝いするほっこり光景が。コメントでも「私のスーパーヒーロー、8周年おめでとう！」「驚くべきキャリアを歩んでいる美しき狂気！」「これからもあなたが素晴らしい日々を過ごすことを祈ってる」などとファンから祝福されている。

イギリス生まれ日本育ちのジュリアは2017年に日本でキャリアをスタート。2024年に米WWEの育成ブランド「NXT」へ移籍すると、持ち前の攻撃的なスタイルで瞬く間に頂点へ。NXT女子王者を経て「SmackDown」のメインロースターへと昇格し、現在はUS女子王座を保持するWWE女子部門のトップスターの一人となった。

今年はWWEツアーで生まれ故郷ロンドンに初めて帰郷を果たし、さらに10月の日本公演にもベルト保持者として凱旋。押しも押されぬスーパースターになった今でも、SNSでは等身大の表情を見せるキャラクターとカリスマ性が、人気の秘訣であることは間違いない。

