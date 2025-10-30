恒星間天体3I/ATLAS 太陽に最接近する途中で急激な明るさの変化

太陽系外から飛来した恒星間天体「3I/ATLAS」が、太陽に最接近（近日点通過）する途中で、予想をはるかに超える急激な明るさの増加を示しています。アメリカのローウェル天文台と海軍調査研究所の研究チームによる新しい分析が、その増光のメカニズムを明らかにしました。水や大量の二酸化炭素が存在するなど、謎が多い「3I/ATLAS」に迫ります。

太陽系を超高速で突っ切る3I/ATLAS

「3I/ATLAS」は2025年7月1日に発見された恒星間天体です。通常の彗星とは異なり、太陽系の外から飛来してきました。太陽系の外からやってくる恒星間天体は非常に珍しく、観測史上３つ目となります。

「3I/ATLAS」の直径は、440メートルから5.6キロメートルと推定されています。時速約21万km＝秒速58キロという驚異的な速度で太陽系を突っ切っています。

2025年10月29日から30日ごろに近日点（太陽への最接近点）を通過します。最接近でも太陽から2億1,000万キロの距離となります。

地球から見て太陽の裏側を通過するため、地上からの観測は困難ですが、太陽観測用の宇宙望遠鏡などがデータを提供しています。

水と大量の“ドライアイス” これまでの研究で分かっていること

NASA・ESA（欧州宇宙機関）CSA（カナダ宇宙庁）のウェッブ宇宙望遠鏡によるこれまでの観測では、3I/ATLASが、太陽系の彗星とは根本的に異なる組成を持つことが分かっています。

3I/ATLASは、太陽に近づくにつれ加熱され、二酸化炭素、水、水の氷、一酸化炭素などを放出しています。

ウェッブ宇宙望遠鏡の近赤外線観測画像では、中央の画像は二酸化炭素、右の画像は水蒸気の放出を示しています。

水よりも豊富なドライアイス 太陽系の彗星と違う点

特に重要なのは、放出されたガスの比率が、水に対して二酸化炭素が極めて高い濃度で含まれている点です。

これまでの太陽系内彗星の多くは、水の氷を主成分としていますが、3I/ATLASは、二酸化炭素の氷が大量にあるとみられています。

太陽系外の極寒の環境がふるさと

この特異な組成は、3I/ATLASがどのよう環境で形成されたかを示しています。宇宙空間の低圧環境では、物質が気体から個体になる温度（凝縮温度）が、地球上とは異なります。

宇宙空間では、水は比較的高い温度（摂氏約－120度）で、二酸化炭素はさらに低い温度（摂氏約－210度）で氷になります。

高い二酸化炭素濃度は、3I/ATLASの核が、水がすでに氷になった後、さらに温度が下がって、二酸化炭素が大量に凍るほどの極寒の領域で形成されたことを示す証拠となっています。

ローウェル天文台と米軍研究機関が「急激な明るさの増加」を発見

米・ローウェル天文台の研究者チーチェン・ジャン氏と米海軍調査研究所のカール・バタムズ氏の研究チームは、NASAの太陽観測衛星STEREO-A、太陽探査機SOHO、気象観測衛星GOES-19から得られた観測データを分析。

３I/ATLAS明るさが、太陽に近づく中で、通常の彗星よりも「急激に明るくなっている」ことを発見しました。

この急な増光率は、太陽の紫外線で水が分解されて発生するOHガスの生成率と酷似しており、急激な明るさの増加は、ガス放出が主な原因であることが強く示唆されています。

3I/ATLASは青く…どんなガス？青い色から分かること

もう一つの重要な発見は、「3I/ATLAS」の色に関するものです。

太陽探査機SOHOなどの観測では、3I/ATLASは、太陽系の多くの彗星の塵が反射して示す赤色とは対照的に、青く光っていることが分かりました。

この青い光は、核から放出された炭素の分子などが、太陽光を浴びて蛍光して生じたものです。しかし、なぜこれほどまでにガス放出が急激に増加し、通常の彗星の増光率をはるかに超えるのかは「まだ不明確」とされています。

水の氷や炭素分子などを殻のように覆っていた「高濃度の二酸化炭素の氷」が、太陽への接近で溶け、これまで抑えられていた炭素分子やガスが一気に放出されるなど、3I/ATLASの核の組成や構造が影響している可能性が考えれらます。

11月からは地上観測のチャンス

3I/ATLASは太陽の裏側を通過した後、11月から12月にかけて地球から観測できるチャンスが訪れます。おとめ座からしし座方向に現れる予想です。

研究チームによれば、その明るさは、従来予想されていた12等級よりもかなり明るい9等級で、双眼鏡で見られる明るさで現れる可能性があります。著しいガス放出を伴えば、尾が観測できるかもしれません。

太陽系の外からやってきた3I/ATLASの観測データは、太陽系外の天体形成や宇宙のなりたちを解き明かす上で、重要なカギになると期待されています。

・