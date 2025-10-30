新たな【台風のたまご＝熱帯低気圧】発生へ

気象庁の11月1日（土）の予想天気図に「熱帯低気圧」の予想が出てきました。熱帯低気圧は「台風のたまご」とも呼ばれます。

日本で最も遅い台風上陸の記録は、1990年11月30日に和歌山県南部に上陸した「台風28号」で、記録的な高温となった今年は、新たな「台風のたまご＝熱帯低気圧」の動向にも注意が必要です。

31日（金）～11月9日（日）を画像で掲載しています。

11月1日（土）予想天気図「熱帯低気圧」を表す「TD」

気象庁の予想天気図によると、フィリピンの東側で「熱帯低気圧＝台風のたまご」を表す「TD」が表示されています。「TD」とは「TROPICAL DEPRESSION」の略で、日本語では「熱帯低気圧（最大風速34ノット未満）」の意味です。

最大風速34ノットとは最大風速17.2ｍのことで、この最大風速が17.2ｍ以上になれば「台風」になります。

これとは別に、日本のすぐ近くに台風並みの「爆弾低気圧」が予想されていて、31日から2日にかけて、列島は大荒れの天気になりそうです。

31日（金）～11月2日（日）にかけて日本を通過する「爆弾低気圧」についてはにまとめています。

31日（金）から11月9日（日）にかけての雨・風シミュレーションを見ていきましょう。

雨風シミュレーション31日（金）～11月9日（日）

日本付近は「爆弾低気圧」とみられる「反時計回りの渦」が、31日（金）～11月2日（日）にかけて通過します。

これとは別の「発達する低気圧」が、11月5日（水）～7日（金）に日本付近に予想されています。

気象庁が発生を予想している「熱帯低気圧」とみられる「反時計回りの渦」は、シミュレーションでは、7日（金）頃からフィリピンの東に現れ、「渦」はだんだんとハッキリとしてきて、しかも北上する予想です。11月9日（日）以降も注意が必要です。

このシミュレーション画像は予想のひとつで、大きく変わる可能性があります。この「反時計回りの渦」が台風になるかどうかや進路は未確定です。今後、気象庁から発表される情報に注意してください

３連休前半は雨マーク多い（３１日（金）～１１月６日（木））

全国各地の１１月６日（木）までの週間予報を画像で掲載しています（各県５か所ずつ）。３１日（金）～１１月１日（土）は、雨のところが多いでしょう。ただ、晴れる傾向が高いといわれる『晴れの特異日』の、１１月３日（月祝）は晴れの予想が多くなっています。３連休は初日を除けば、晴れる所が多いでしょう。

