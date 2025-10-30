香音“芸能界入り”のきっかけは父親の事務所社長から偶然スカウト!?「ライブ会場で声をかけられて」
すみれとHIROMI＆FUKAMIが、美のスペシャリストをゲストに招いて「わたしをHAPPYにする美容」をテーマに、ビューティートークを展開するTOKYO FMのラジオ番組「KOSÉ Find My Beauty」（毎週日曜9:00〜9:30）。ゲストのライフスタイル、美容メソッドやルーティンなどを紹介します。(※今回のMCはすみれとFUKAMI)。
10月26日（日）、11月2日（日）、9日（日）の放送ゲストは、俳優・モデルとして活躍する香音（かのん）さんです。10月26日の放送では、芸能界入りのきっかけなどについて語りました。
FUKAMI：香音さんといえば、芸能界で活躍されているご両親（父・野々村真さん、母・野々村俊恵さん）がいらっしゃいますが、芸能界に入ったきっかけは、ご両親とは全く関係がなかったと伺っています。
香音：そうなんです。ライブを観ているときにスカウトされたので、父と母がいないときに声をかけられました。
FUKAMI：それはすごいスカウトですね。
香音：小学校2年生のときだったので、私も子どもで、スカウトが何の事か分かりませんでした。
FUKAMI：確かに、怪しい人に話しかけられたようなイメージで、怖くなかったですか？
香音：「この人誰だろう」と思いながら、お父さんやお母さんを尋ねられて、父と母のところに連れて行ったら、「あっ！ なんだ〜！」と。それが私の前の事務所の社長さんでした。
FUKAMI：そうだったのですね。
香音：たまたま父の事務所の社長さんが私をスカウトしてくれて、「あなたのところの子どもなら絶対うちに入るだろう」という感じで入所しました。
FUKAMI：何かすごいご縁があったということですね。
すみれ：今、香音さんはおいくつなんですか？
香音：24歳です。
FUKAMI：24歳で芸歴が15年というのはすごいですね。
香音：長いですよね、こうして見ると。
FUKAMI：お誕生日から計算すると、24歳で社会に出たとして、約40歳の女性と同じくらいのキャリアですよ！
番組では他にも、家族全体で取り組むダイエット習慣、月1回の韓国美容旅行などについて語る場面もありました。
香音さん
すみれ、香音さん、FUKAMI
