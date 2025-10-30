手痛い敗戦のドジャース ロバーツ監督「もっといい投球を」とブルペン陣を叱咤 背水の第6戦は山本由伸が先発予定



＜2025年10月29日(日本時間30日)MLBワールドシリーズ ロサンゼルス・ドジャース対トロント・ブルージェイズ＠ドジャー・スタジアム>

ドジャースがワールドシリーズ第5戦に1－6で敗れ、3勝2敗としたブルージェイズに王手をかけられた。2勝2敗のタイで迎えた第5戦に大谷翔平投手(31)は「1番・DH」で先発出場、3打数無安打、1三振だった。

ドジャース打線は、相手先発の新人右腕トレイ・イエサベージ(22)に12三振を許すなど3投手のリレーの前に先発全員の15三振と振るわず、手痛い敗戦となった。

大谷が先発した、前日の試合を再現したようなシーンだった。先発のサイヤング賞左腕スネルは初回、先頭シュナイダー、2番ゲレロJrに連続アーチを浴びる"まさか"の立ち上がりだったが、苦しみながらも6回まで何とか3失点でしのいでいた。

3回にK・ヘルナンデスのソロが飛び出し、2点差で7回のマウンドへ上がった。走者を出しながらも2死までこぎつけ、一・三塁に走者を残した場面でロバーツ監督は交代を選択。

116球を投げていたこと、次打者ゲレロJrには本塁打を配給していたことから交代のタイミングとしては適当と思われたが、投入されたエンリケスが期待に応えることができない。暴投にタイムリーなどで決定的な2点を失い、1死も取れずに降板となった。

前日は1－2の7回無死一・二塁で、粘投していた大谷を交代させたが、バンダ、トライネンの救援陣が炎上して4失点、試合の大勢が決まっている。

延長18回の激闘となった第3戦こそブルペン陣の踏ん張りが光ったものの、ポストシーズンはブルペンの厳しい状況が続いている。

打線も相手先発のイエサベージに完全に封じ込まれた。7回までわずか3安打で先発全員の12三振。新人でのワールドシリーズ新記録達成という、ドジャースにとっては屈辱的なものとなった。

不振のパヘスをスタメンから外し、スミスを2番、ベッツを3番に据える新オーダーも実らなかった。

大谷も2試合連続の無安打。第1打席は投ゴロ、第2打席は空振り三振、第3打席はいい当たりを右翼に放ったがバージャーの美技に阻まれ、第4打席は救援右腕ドミンゲスの前に一ゴロだった。

「いい気分ではない。今夜は(イエサベージに)いい投球をされたと思うが、与えられた投球に対してフィールド全体を使わないといけない。長打を打てない球しか来ないなら、もっとしぶとくしがみついていかないと。バージャー、ビシェットなど相手選手はやっている」とロバーツ監督。

さらに「アウトを取れる場面で確実にアウトを取れなかった。こういう大事な試合で打線が不調な時は、そういったプレーが響いてくる」と語り、4回、T・ヘルナンデスが中途半端な守備で三塁打として追加点を許した場面、さらに7回に3つのバッテリーエラー(暴投)が重なって失点につながったシーンについて苦言を呈した。

また不甲斐ないブルペン陣については「負けた3試合は、走者を背負った場面で崩れたことが響いている。選手たちはもっといい投球をしないといけない」と叱咤した。

2勝3敗となったドジャースは、2年連続のワールドシリーズ制覇に後がなくなった。ドジャースがポストシーズンで土俵際まで追い込まれるのは、昨年の地区シリーズ・パドレス戦以来となる。

運命の第6戦は再び敵地トロントに乗り込み、第2戦で完投勝利を飾った山本由伸投手(27)が先発する。

指揮官は「今はもう後がない状況。全員が自分の役割を果たす必要がある。気持ちを切り替え、第6戦に勝つ方法を見つけ、そこからまた立て直していきたい」と前を見据えた。

