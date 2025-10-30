元女優の江角マキコさん（５８）が久しぶりに公の場に姿を見せた。

江角さんは２５日に行われた美容ブランド「ＭＡＤＯ」のオンラインイベントに登場。自身の美容法や運動などについて語っていた。

同ブランドの公式インスタグラムでは３０日に「先日、１０／２５ に行われましたオンラインミーティング。ＭＡＤＯ ｍｏｒｅ ｍｅｅｔｉｎｇ とても素敵な江角さん宅から配信させて頂きました」と江角さんの自宅で配信したことを伝え、「全国からそして、海外からもご参加いただきまして、本当にありがとうございます！」と感謝。「素敵なお宅から配信させて頂きました」と添え、白のトップスを着てほほえむ江角さんの姿や華やかなインテリアをアップした。

江角さんはバレーボールの実業団チームで活動後、肩の故障を機にモデル転向。１９９５年、映画「幻の光」で女優デビュー。９８年からのフジテレビ系「ショムニ」シリーズで人気に。私生活では２児をもうけ、２０１７年１月に芸能界引退を発表した。

先日も同ブランドのインスタグラムで「今メイクしてないんですよ」とほぼすっぴんの顔を見せ、話題になったばかり。ネットでは「江角マキコ久しぶりに見た」「ショムニ、また見たいです」「え？江角マキコって引退してたの？」と近影に驚く声が上がっている。