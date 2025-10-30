◆バレーボール ▼イタリア１部リーグ（セリエＡ）第３節 ペルージャ ３（２５―１５、２５―１６、２５―２１）０ パドバ（２９日、イタリア・ペルージャ）

【ペルージャ（イタリア）２９日＝倉石千種】男子日本代表の石川祐希が所属する昨季プレーオフ３位のペルージャは、ホームでパドバにストレート勝ちし、開幕３連勝を飾った。石川は２戦ぶりに第１セットから先発出場し、６得点で貢献した。対角を担ったプロトニツキがサーブ１０得点を含む両チーム最多１７得点。チーム２位の１０得点を挙げたミドルブロッカーのロセルがＭＶＰに輝いた。第４節は１１月２日（日本時間同３日未明）に敵地でモデナと戦う。

試合後に取材に応じた石川は「１セット（Ｓ）目はプロトニツキ選手のサーブでリードして、そこからしっかりサイドアウト（相手サーブから始まるラリーで得点する）をいい状態で切れていたと思います。２Ｓ目も途中、僕のサーブのところで１個抜け出せたのは良かった。３Ｓ目もいい状態でしたけど、少し集中力なのか、僕も含めて簡単なミスをしてしまった。そこはチームの課題だと思います。今週末はモデナ戦。チビタノーバ（ルーベ）みたいにスタートがいいチーム。しっかりレセプション（サーブレシーブ）からもう一度準備します」とうなずいた。

２８日には、１２月の世界クラブ選手権（ブラジル）の組み合わせが発表され、日本の大同生命ＳＶリーグ・大阪ブルテオンと同じＢ組に入った。石川は「楽しみではありますけど、サントリーとの試合とはまた違って公式試合なので、相手関係なく、しっかり自分たちのやるべきことだけは、見失わないようにしたいなと思います」とコメントした。