ドル円１５３．９０近辺、ユーロドル１．１６１５近辺＝ロンドン為替



ロンドン午前、ドル円は153.90近辺、ユーロドルは1.1615近辺で推移している。ドル円は東京昼ごろに152.16付近まで下押しされたあとは、買いの流れに転じている。ロンドン序盤には高値を153.89近辺に伸ばしている。足元ではさらに153.91付近に高値を更新。日銀決定会合および植田日銀総裁会見などをへて早期利上げ観測が後退したことが円売りを強めている。



ユーロドルは1.1597から1.1637までの狭いレンジで振幅している。やや前日比ユーロ高水準で推移している。ＥＣＢ理事会待ちのムードが強く、方向性が定まらない取引が続いている。



USD/JPY 153.88 EUR/USD 1.1615

