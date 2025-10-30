チョコプラ、『アバター』ガチ特殊メイクに驚き「誰なのか分かりません（笑）」
お笑いコンビ・チョコレートプラネット（長田庄平、松尾駿）、タレントの渋谷凪咲が30日、都内で行われた映画『アバター：ファイヤー・アンド・アッシュ』（12月19日公開）ハロウィーンイベントに登場した。
【写真】さすがのコンビ愛…長田庄平を支える松尾駿
渋谷はハロウィーンらしく、本作の新キャラクター・ヴァランの耳を付けて登場。一方、チョコレートプラネットの2人は神秘の星・パンドラに住む“ナヴィ”を完全再現した特殊メイクで登場した。TBS系『SASUKE2025』の本番収録中に左足甲の剥離骨折の負傷をしたことを報告していた長田は、キャスターつきの椅子に座り松尾に押されてステージに現れた。
松尾が座ったままの長田を動かしながら、「アバ“Ｔ”」などTT兄弟のネタを披露。ラストには「アバター」の頭文字に合わせた“AA兄弟”も飛び出す“アバター”スペシャルネタで会場を笑わせた。
特殊メイクについて松尾は「ガッツリ（特殊メイクを）やらせていただきました。鏡を見たら自分が誰なのか、わかりませんけども（笑）」と自身の大変身に驚き。そんな松尾に渋谷は「こんなまん丸な“ナヴィ”は見たことがない（笑）」といじり笑いをさらっていた。
『アバター』シリーズは、神秘の惑星パンドラを舞台に、先住民ナヴィと侵略を狙う人類との戦いを描いてきた。前作『ウェイ・オブ・ウォーター』では、主人公ジェイクとネイティリの家族が海の民とともに戦い、愛する者のために犠牲を払う物語が展開された。最新作『ファイヤー・アンド・アッシュ』では、同じナヴィでありながらパンドラを憎むアッシュ族のヴァランが人類と手を組み、パンドラ全土を巻き込む壮絶な決戦が描かれる。
