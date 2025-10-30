Aぇ! group佐野晶哉、大阪のランドマーク・あべのハルカスでイルミネーション点灯「去年は東京、今年は大阪を照らし幸せです」
Aぇ! groupの佐野晶哉が30日、大阪・あべのハルカスで開かれた映画『トリツカレ男』（11月7日公開）スペシャル点灯式に登場した。
【写真】あべのハルカスの光に包まれ…笑顔を見せる佐野晶哉
あべのハルカスでは、あすから来年2月28日まで館内外をイルミネーションで装飾する「あべのハルカス 天空のイルミネーション 2025」を実施。開催に先立ち、メイン会場となる16階の屋外庭園で点灯式が執り行われた。
佐野がスイッチを押すと、イルミネーションが点灯。周囲の樹木が光り輝き、幻想的な空間が広がると「すごっ！」と感激していた。
点灯式の経験を聞かれた佐野は「去年、デビューのタイミングで東京タワーの点灯式をグループでさせてもらって、去年は東京を照らし、今年は関西を照らし幸せです。いろんなところを灯らせていただいてます」と笑顔を見せた。
今作は、いしいしんじ氏による『トリツカレ男』（新潮文庫刊）が映画化。何かに夢中になると、他のことは一切見えなくなってしまうことから、周りのみんなに“トリツカレ男”と呼ばれている主人公・ジュゼッペを佐野が演じる。
