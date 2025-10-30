J1新潟は30日、公式サイトを更新。クラブハウス付近でクマの出没情報があったことから、当面の間、練習の一般公開を休止すると発表した。J3福島も28日に練習場付近にクマが出没したと発表しており、Jクラブへの影響が続いている。

新潟は「10月30日（木）、当クラブのクラブハウス付近（北蒲原郡聖籠町東港）に、クマの出没情報がありました」と報告。「見学エリアの安全確保が困難であることから、10月31日（金）に予定しておりましたトップチームの一般向け公開練習を非公開とし、ファンサービスも中止とさせていただきます。選手・スタッフの安全確保に配慮し、トレーニングは予定通り実施してまいります」と伝えた。

そして「ご来場予定の皆様には間際のご案内となり、ご迷惑をおかけいたしますが、安全を最優先とさせていただきますので、何卒、ご理解とご協力をよろしくお願いいたします。なお、11月のトレーニング一般公開も当面は休止とし、安全が確認されましたら再開いたします」と呼びかけた。

J3福島は28日に練習拠点の十六沼公園天然芝付近でクマの出没情報があったとし、当面の間、ファン・サポーターの練習見学およびファンサービスを中止すると発表していた。