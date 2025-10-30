令和のあざと女王・森香澄が、さまざまな企画に体を張って挑戦していく番組『森香澄の全部嘘テレビ』。

10月29日（水）放送された同番組では、森と岡田紗佳が“クズ男”との交際エピソードを赤裸々に告白した。

同番組はタイトル通り“全部嘘”のはずが、見ているうちに「森香澄なら本当かも…」と思ってしまう、虚実入り混じった展開がやみつきになるバラエティ。

今回はさらば青春の光・東ブクロと岡田をゲストに迎え、「クズ男の思考クイズ」を実施。森と岡田が、夜の街で女性たちから集めた“クズ男エピソード”をもとにしたクイズに挑戦した。

クズ男との交際について、岡田は「モラハラな男と付き合ったことがあります」と切り出し、モラハラ彼氏に全否定され“洗脳状態”になっていた過去を明かした。

【映像】岡田紗佳が洗脳された“モラハラ彼氏” 衝撃のクズ発言にスタジオ悲鳴「なんやそいつ！」

友人が誕生日会を開いてくれたときに、彼氏から「みんな別に好きで集まってるわけじゃない」「誰もお前のこと好きじゃねぇから」と全否定されたと振り返ると、東ブクロは思わず「なんやそいつ！」とあ然。森も「えー！すごい」と悲鳴を上げた。

一方、森もかつて“クズ男”と付き合っていた経験があるそうで、「束縛がめっちゃ激しかったタイプ。否定はしてこないけど、全部管理していたいみたいな」と明かす。

居場所を聞かれて隠すと疑われるため、正直に答えていたという森。しかししだいに男性の行動がエスカレートし、「私の家の電気がついているかを確認してきた」と実際に自宅の様子まで見に来るようになったという衝撃のエピソードを語った。

これに対し東ブクロは、「それはやましいことしてたんでしょ？そんなんがあって男が不安になったからじゃなくて？」とツッコミ。森は「一回もしてない！」と全否定していた。