11月7日に公開される『プレデター：バッドランド』の特別映像が公開された。

1987年に公開された第1作目から、クロスオーバー作品も含め全7作品、世界中でカルト的人気を誇るシリーズ『プレデター』。高度な科学技術を駆使した武器を持つ宇宙で最も危険な戦士プレデターと人類の攻防を描き、世界的な人気を誇ってきたシリーズだが、本作ではプレデターを敵ではなく主人公として描くシリーズ初となる試みに挑む。

掟を破った若きプレデター“デク”は、生存不可能と謳われる最悪の地・バッドランドに追放される。より強い獲物を求め、激しい戦いを繰り広げる彼の旅路には、思いがけない“協力者”となる謎の半身アンドロイド・ティアが現れる。若きプレデターは、宿命にどう立ち向かうのか。そして、謎のアンドロイドとの旅路の行方は。

シリーズ前作『プレデター：ザ・プレイ』の監督と脚本を務め、第75回エミー賞監督賞と脚本賞にノミネートされたダン・トラクテンバーグが監督を務めた。

公開された特別映像では、シリーズ初となるプレデターが主人公の『プレデター：バッドランド』に、キャスト、スタッフによる熱すぎるコメントが寄せられた。「“狩る側”だったプレデターが“狩られる側”の主人公になったら」というトラクテンバーグ監督の“逆転の発想”から出発した本作。「シリーズに新しい風を吹かせたかった」と思い描いた監督は、「あのプレデターに試練を与え、自分という存在を証明する姿を描く」「主人公の若きプレデター・デクは、“最悪の地”の生物やさまざまな脅威と対峙する」と、生存不可能と謳われる最悪の地・バッドランドに追放されたデクが挑むサバイバルに情熱を燃やした。

見逃せないのが、若きプレデター・デクと、デクが「案内役として利用する」半身のアンドロイド・ティアとの規格外コンビ。背中合わせのビジュアルが公開されるやいなや大きな話題を呼んだ二人の新しいシーンの一部も本映像で明らかになっている。草原を前に寡黙に進むデクに対し、背負われたティアは「ちょっと質問、私の役目は？」と身振り手振りでおしゃべりが止まらない様子。また、ティアを背負ったデクが水辺を駆け抜けるショットも。

『プレデター』第1作目に携わった伝説的クリーチャーデザイナーのスタン・ウィンストンに師事し、自身も『プレデター』シリーズ『エイリアン』シリーズの造形・特殊効果を手掛けてきたアレック・ギリスからは「監督はシリーズに長期的なビジョンを持ってる」と、コメント。主人公のデクを演じたディミトリウス・シュスター＝コロアマタンギは「彼はオタクだ。プレデターへの情熱がすごい」と賛辞を送り、「最高にイカした作品になってる」と、自信が主演を務めたサバイバルSFアクションに興奮を隠しきれない様子。監督は「楽しみにしてくれ。大スクリーンで圧倒的な映像体験を届ける。かつての“最強の敵”に深く共感してほしい」と語った。（文＝リアルサウンド映画部）