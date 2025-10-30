聴覚に障害があるアスリートが参加する「デフリンピック」です。バドミントン競技に出場する香川県綾川町出身の片山結愛選手の壮行式が岡山市北区で開かれました。

【写真を見る】「デフリンピック」バドミントンに出場 香川県綾川町出身・片山結愛選手の壮行式 学び舎のノートルダム清心女子大学で【岡山】

（ノートルダム清心女子大学 津田葵学長）

「片山さんが自分らしいプレーを貫き、堂々と羽ばたくことを心から願っています」

片山選手が学ぶノートルダム清心女子大学で開かれた壮行式では、片山選手に学長や友人らからエールが送られました。香川県綾川町出身の片山選手は生まれつきの難聴で、来月（11月）15日から東京で開かれるデフリンピックに出場します。

（片山結愛選手）

「いつも支えてくださるみなさんの前で、自分がしっかり楽しんでプレーしているところを見せて、少しでも恩返しができるように頑張っていきたい」

片山選手は来月（11月）18日に行われるバドミントン個人戦・混合ダブルスなどに出場する予定です。