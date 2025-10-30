リッププランパーグロス シャインピンク ￥990

淡いピンクにグリッターをプラスし、真珠のような光沢でふっくらとした唇を演出するプランパーグロス。ひんやりとしたクーリングプランパー機能が、唇に心地よい刺激を与えながら、ツヤとボリュームをプラスします。ホリデー気分を高めるピンクラメパッケージにも注目♡

トリプルアイパレット ￥1,450

人気アイテム「トリプルアイパレット」に、ピンク×ゴールドのきらめきを詰め込んだ新色が仲間入り。パールマット・ハイライター・グリッターの3色がセットされ、目元に立体感と透明感をプラス。アイシャドウとしてはもちろん、ハイライトとしても使える万能アイテムです。

「hana by hince」とは？

“自分だけが持つ固有の美しさを花のように咲かせる”という意味を込めた「hince（ヒンス）」の姉妹ブランド。2025年3月、ファミリーマート限定ブランドとして誕生し、「ヒンス」ならではの高品質と、コンビニで気軽に買える手軽さを両立。デイリー使いしやすい価格帯とミニサイズで、メイクをもっと楽しく、もっと身近にしてくれます。

発売日

発売日：2025年11月7日（金）より順次販売店舗：全国のファミリーマート（一部店舗を除く）

hana by hince 公式サイトはこちら

