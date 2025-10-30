緑黄色社会、ドラマ『緊急取調室』主題歌「My Answer」のMV公開！テーマは“選択”

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

緑黄色社会の最新曲「My Answer」のMVが公開された。

■迷いと向き合いながらも前へ進もうとする心の葛藤を描く

「My Answer」は、現在放送中のテレビ朝日系木曜ドラマ『緊急取調室』主題歌として書き下ろされた楽曲で、作詞を長屋晴子（Vo）、作曲を穴見真吾（Ba）が担当。

理想の明るい未来と、後悔を残すかもしれない現実。その狭間で、自らの選択を“答え”として生きていく、そんな人間の性を描いた楽曲で、感情を掻き立てるように、ときに穏やかに包み込むストリングスとシンセサウンド、そして緑黄色社会の隙間感のあるバンドアンサンブルが、その葛藤をやさしく後押しする。

MVは、“選択”というテーマのもと、迷いと向き合いながらも前へ進もうとする心の葛藤を描いた作品に。

黒い空間で力強く演奏する緑黄色社会と、無数のドアが並ぶ空間を進み続ける少女が、迷いのなかでも歩みを止めない人の姿を映し出す。答えのない選択を重ねながらも、一歩を踏み出すことで見えてくる光を、楽曲とともに静かに感じさせる映像に仕上がっている。監督は映像ディレクターのMasaki Watanabeが務めた。

「My Answer」は、現在先行配信中。CDは11月12日にリリースされる。

■リリース情報

2025.10.24 ON SALE

DIGITAL SINGLE「My Answer」

2025.11.12 ON SALE

SINGLE「My Answer」

■関連リンク

『緊急取調室』番組サイト

https://www.tv-asahi.co.jp/kintori/

緑黄色社会 OFFICIAL SITE

https://www.ryokushaka.com/

■【画像】緑黄色社会のアーティスト写真