【ZARAのブラウン】がおしゃれすぎ！ 大人の垢抜け♡「大本命シューズ」

この秋冬、目が離せないトレンドカラーのひとつがブラウン。普段はあまり冒険しないという人も、ベーシックカラーとしても親しみのあるブラウンのシューズに今季は挑戦してみては？ 今回は大人の垢抜けに一役買ってくれそうなブラウンのシューズを【ZARA（ザラ）】からピックアップ。キレイめローファーからスポーティーなスニーカーまで、足元から洒落感を高めてくれそうな一軍候補をリコメンド！

レトロにこなれるチョコレート色のローファー

【ZARA】「ソフトレザーローファー」\8,990（税込）

あえてくたっと履き古したような風合いが洒落感を高めるレトロな雰囲気の羊革製のローファー。ダークなチョコレートブラウンの色味はコーデの引き締め役を担いつつも、黒よりパキッと主張しすぎないのが魅力です。フラットで装飾を控えめにしたミニマルなデザインは、華やかなアイテムとのコーデも品よく落ち着かせてくれそう。

差し色感覚で映えるスエード素材のバレエシューズ

【ZARA】「スエードバックルバレエシューズ」\8,990（税込）

ヤギ革のスエード素材が秋冬らしい季節感とトレンドムードを底上げするバレエシューズ。シルバーカラーがきらめく大きめのバックルがついたストラップが、アクセサリーのようなアクセントを足元に添えてくれます。夕焼けに染まった大地を思わせるレッドブラウンの絶妙な色味も、差し色感覚でコーデに映えそうです。

異素材と配色のコントラストが効いた上品スニーカー

【ZARA】「コンビネーションスニーカー」〈ブラウン〉\7,990（税込）

牛革と異素材、わずかに異なる色味のブラウンを組み合わせて奥行きを出したスニーカー。ホワイトの差し色のコントラストが効いた配色デザインが、控えめに存在感を主張する一足です。スポーティーなデザインとブラウンならではの落ち着いた印象が掛け合わさり、大人のキレイめコーデの外し役としてもGOOD。

足元の隙間をまろやかに繋ぐ太筒のロングブーツ

【ZARA】「ヒール付きライディングブーツ」\10,990（税込）

ショート・ミドル丈のボトムスが豊作の今季、隙間を埋めてくれるロングブーツは一足あると重宝しそう。慣れ親しんだ黒もいいけれど、より旬度を求めるならブラウンは要チェック。黒を和らげたような深いブラウンに、アンクル部分のメタリックなバックルが輝きます。脚線に沿いすぎない太めのストレートシルエットも洗練度を高める鍵に。

※すべての商品情報・画像はZARA出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：かんだちほ