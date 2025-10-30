9歳、7歳、1歳の3人の子どもたちと、フランス人の夫と暮らすロッコさん。完璧主義だったロッコさんは、フランスで「賢く手を抜き優雅に生きる暮らし方」を身につけたそう。今回は、料理が苦手だったロッコさんを救った、「フランス流の料理事情」を紹介します。

フランスで知った「ちょうどいい」生き方

東京生まれのロッコさんはフランス人の夫と出会い、現在は3人の子どもとともに、家族5人でリヨンにて暮らしています。フランスに渡り早9年、考え方や暮らしが大きく変わったといいます。

「日本にいた頃は完璧主義で、いつも『きちんとしなきゃ』と200％がんばっていました。ですが次第に、『フランスの人たちは、いい意味でちょうどよく生きている』と気づいたんです」

そこから、夜ごはんはスープだけでもOK、手づくりにこだわらないなど、苦手な家事を無理のない範囲で行うようになったそう。

「家事も育児も仕事も、ちゃんとはするけれど、完璧は目指さない。心に余裕が生まれまると、子どもが泣いても『まあ、そんな日もあるよね』と笑えるようになったんです。これからもフランス人の軽やかさに救われながら、暮らしを楽しんでいきたいと思います」

火を使った朝ごはんはつくらない

フランスの朝ごはんはシンプルです。火を使った朝ごはんはつくりません！

テーブルにシリアル、ブリオッシュ、ハードパン、バターやジャムなどを並べて、家族はセルフサービスで朝食をとります。温めるのは、紅茶やコーヒーなどの飲み物だけ。このスタイルだと、朝食を用意する負担がぐっと減ります。

私は元々、玄米ご飯とおみそ汁を好む和食派でしたが、3人の子育てをしていると朝はもちろんバタバタ。食事を味わう余裕なんてありません。そんな私に「火を使わない」という発想はとても新鮮でした。

また、テーブルに並べるだけなら前日から準備ができる点も画期的です。

一方、週末は子どもたちとフレンチトーストを焼いたり、卵料理をつくったりとメリハリをつけて、家族の朝時間を楽しむようにしています。

お弁当のハードルは低くていい

長男が幼稚園に通い始めてすぐ、遠足のつき添いに参加する機会がありました。

私がつくったお弁当は、おにぎり、から揚げ、卵焼き、ブロッコリー、プチトマト。簡単なものばかりですが、いつもより早起きしてがんばりました。

そして当日、ランチタイムでびっくりしたことが！ 生徒も先生も、みんなシンプルなお弁当だったのです。芝生にどーんと座り、小袋のポテトチップスや大きなサンドイッチを食べ、デザートにはリンゴをかじっていました。

見慣れない光景にカルチャーショックを受ける反面、料理が苦手だった私は、「そうか！ これでいいんだ」とほっとしたのを覚えています。

こういった海外子育ての合理的な部分を取り入れることで、育児のハードルを下げることができました。今では、わが家のお弁当もシンプルなおにぎりやサンドイッチが定番メニューです。

平日の夜ごはんはスープが定番

フランスは共働き家庭が多く、「平日は簡単なもの」というフレーズをよく耳にします。

実際、どんな料理をつくるのでしょうか？ たとえば、寒い季節はスープの出番が多くなります。最初は、「え、夜ごはんはスープだけ！？」と半信半疑だった私も、今では「スープは立派な一品料理」だと断言できます。

簡単なだけでなく、バリエーション豊富なのがスープのうれしいポイントです。

ある日はニンジンとレンズ豆のスープ。別の日はズッキーニとヒヨコ豆のスープ。定番はブレンダーでなめらかにしたポタージュスープなので、離乳食にも大活躍。もちろん冷凍保存もできます。

そして、スープをつくると子どもたちは必ず「なにが入っている？」と聞き合い、食材を当てるゲームを始めます。子どもの味覚の鋭さに感心することが多いので、ぜひ試してみてください。