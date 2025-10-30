

10月30日引け後に、株主優待制度について発表した銘柄を取り上げた。



■新設 ――――――――――――――



クリーク・アンド・リバー社 <4763> [東証Ｐ] 決算月【2月】 10/30発表

毎年2月末時点で100株以上を保有する株主を対象に、子会社高橋書店のカレンダーや手帳など（選択制）を贈呈する。



■拡充 ――――――――――――――



ツナググループ・ホールディングス <6551> [東証Ｓ] 決算月【9月】 10/30発表

新制度では毎年9月末時点で500株以上を保有する株主を対象に、一律8000円分のデジタルギフトを贈呈する。従来のポイント制度から変更。



信金中央金庫 <8421> [東証] 決算月【3月】 10/30発表

3月末時点で1口以上を1年以上継続して保有する優先出資者に対し、現行制度に加え、保有口数に応じて1000～6000円分のQUOカードを贈呈する。



■変更 ――――――――――――――



テンポスホールディングス <2751> [東証Ｓ] 決算月【4月】 10/30発表

26年10月末から継続保有1年未満の株主への優待を廃止し、優待内容を一部変更する。



阪急阪神ホールディングス <9042> [東証Ｐ] 決算月【3月】 10/30発表

グループ優待を電子化し、贈呈回数を年2回→年1回（基準日は3月末）に変更する。なお、贈呈内容は従来の2回分相当で実質的な変更はない。



